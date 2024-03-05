В Пермском крае в школу, где из-за снега обрушился козырек, нагрянет проверка

Школу в Верещагино после обрушения козырька из-за схода снега ждет проверка

05 марта 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

По словам руководителя образовательного учреждения, козырек выдерживал сход снега на протяжении 10 лет, но в этом году его оказалось слишком много Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школе поселка Зюкайка Пермского края, где сошедший снег сломал козырек над входом в здание, пройдет проверка. Об этом URA.RU рассказала исполняющая обязанности начальника структурного подразделения МБОУ «Зюкайская школа» Наталья Захарова. По словам педагога, козырек был установлен около 10 лет назад и каждый раз выдерживал падение снега. «Козырек этот стоит больше 10 лет. Снег сходит с крыши ежегодно, и каждый раз он [козырек] выдерживал. Просто в этом году сами видите — какое количество снега выпало. У нас технической возможности для очистки кровли от снега нет, но мы предусматриваем меры безопасности: устанавливаем сигнальную ленту по периметру школы и предупреждаем о возможном сходе снега. Завтра ждем проверку. Скорее всего, прокуратура будет и кто-то из администрации. Нас уже предупредили», — сказала Захарова. Руководитель образовательного учреждения также пояснила, что обрушение козырька произошло ночью, когда никого на территории школы не было. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за сошедшего с крыши школы снега обрушился козырек над входом в здание. В администрации Верещагинского округа сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В школе поселка Зюкайка Пермского края, где сошедший снег сломал козырек над входом в здание, пройдет проверка. Об этом URA.RU рассказала исполняющая обязанности начальника структурного подразделения МБОУ «Зюкайская школа» Наталья Захарова. По словам педагога, козырек был установлен около 10 лет назад и каждый раз выдерживал падение снега. «Козырек этот стоит больше 10 лет. Снег сходит с крыши ежегодно, и каждый раз он [козырек] выдерживал. Просто в этом году сами видите — какое количество снега выпало. У нас технической возможности для очистки кровли от снега нет, но мы предусматриваем меры безопасности: устанавливаем сигнальную ленту по периметру школы и предупреждаем о возможном сходе снега. Завтра ждем проверку. Скорее всего, прокуратура будет и кто-то из администрации. Нас уже предупредили», — сказала Захарова. Руководитель образовательного учреждения также пояснила, что обрушение козырька произошло ночью, когда никого на территории школы не было. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за сошедшего с крыши школы снега обрушился козырек над входом в здание. В администрации Верещагинского округа сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал.