Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 5 марта поздравил студентов и преподавателей авиационного техникума с открытием нового учебного корпуса. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Открыли новый учебный корпус Пермского авиационного техникума! Это знаковое событие для всей отрасли авиационного двигателестроения, так как такого обновления учебной базы техникума не было как минимум последние 50 лет», — отметил Махонин. Учебный корпус авиатехникума находится на пересечении улиц Екатерининской и Горького в столице Прикамья.
В новом корпусе есть просторные аудитории, оснащенные современным оборудованием как на ведущих предприятиях отрасли, а также свое кафе, спортзал и общежитие на 400 мест, подчеркнул Махонин. Он поблагодарил предприятие «ОДК-Авиадвигатель» и его генконструктора Александра Иноземцева за поддержку проекта.
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