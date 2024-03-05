Махонин поздравил пермяков с открытием нового корпуса авиатехникума. Видео

05 марта 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Махонин принял участие в открытии учебного корпуса авиатехникума имени Швецова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 5 марта поздравил студентов и преподавателей авиационного техникума с открытием нового учебного корпуса. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Открыли новый учебный корпус Пермского авиационного техникума! Это знаковое событие для всей отрасли авиационного двигателестроения, так как такого обновления учебной базы техникума не было как минимум последние 50 лет», — отметил Махонин. Учебный корпус авиатехникума находится на пересечении улиц Екатерининской и Горького в столице Прикамья. В новом корпусе есть просторные аудитории, оснащенные современным оборудованием как на ведущих предприятиях отрасли, а также свое кафе, спортзал и общежитие на 400 мест, подчеркнул Махонин. Он поблагодарил предприятие «ОДК-Авиадвигатель» и его генконструктора Александра Иноземцева за поддержку проекта.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 5 марта поздравил студентов и преподавателей авиационного техникума с открытием нового учебного корпуса. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Открыли новый учебный корпус Пермского авиационного техникума! Это знаковое событие для всей отрасли авиационного двигателестроения, так как такого обновления учебной базы техникума не было как минимум последние 50 лет», — отметил Махонин. Учебный корпус авиатехникума находится на пересечении улиц Екатерининской и Горького в столице Прикамья. В новом корпусе есть просторные аудитории, оснащенные современным оборудованием как на ведущих предприятиях отрасли, а также свое кафе, спортзал и общежитие на 400 мест, подчеркнул Махонин. Он поблагодарил предприятие «ОДК-Авиадвигатель» и его генконструктора Александра Иноземцева за поддержку проекта.