05 марта 2024

Пермское ГУФСИН потребовало закрыть судебное заседание по делу куратора АУЕ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, пермский краевой суд
Судья удовлетворил просьбу сотрудника ГУФСИН Фото:

Сотрудник ГУФСИН, допрос которого состоится 6 марта в Пермском краевом суде, потребовал удалить СМИ из процесса. Такое заявление свидетель стороны обвинения сделал из соображений собственной безопасности, передает корреспондент из зала суда.

«Прошу суд закрыть заседание и провести допрос без участия представителей средств массовой информации, так как это может повлечь последствия», — передает слова сотрудника ГУФСИН корреспондент URA.RU. Сторона обвинения поддержала ходатайство допрашиваемого и попросила полностью закрыть судебное заседание на стадии исследования доказательств для представителей прессы. Судья краевого суда Сергей Коробейников решил удовлетворить заявление сотрудника ведомства и попросил СМИ покинуть зал. Допрос оперативника ГУФСИН пройдет по видеосвязи в закрытом режиме.

Судебное разбирательство по делу Марата Мусина по кличке «Марик» стартовало в феврале. Его обвиняют в пропаганде АУЕ* («Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а также в том, что будучи положенцем, он контролировал всех заключенных ИК-9 в Соликамске. По версии следствия, Мусин сделал наколки относящиеся к запрещенному движению. Также он контролировал «общак», назначил «смотрящих» за отрядами и выкрикивал запрещенные лозунги. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе судебного процесса стало известно, что Мусин нарушил тюремные правила ради своего знакомого.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник ГУФСИН, допрос которого состоится 6 марта в Пермском краевом суде, потребовал удалить СМИ из процесса. Такое заявление свидетель стороны обвинения сделал из соображений собственной безопасности, передает корреспондент из зала суда. «Прошу суд закрыть заседание и провести допрос без участия представителей средств массовой информации, так как это может повлечь последствия», — передает слова сотрудника ГУФСИН корреспондент URA.RU. Сторона обвинения поддержала ходатайство допрашиваемого и попросила полностью закрыть судебное заседание на стадии исследования доказательств для представителей прессы. Судья краевого суда Сергей Коробейников решил удовлетворить заявление сотрудника ведомства и попросил СМИ покинуть зал. Допрос оперативника ГУФСИН пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Судебное разбирательство по делу Марата Мусина по кличке «Марик» стартовало в феврале. Его обвиняют в пропаганде АУЕ* («Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а также в том, что будучи положенцем, он контролировал всех заключенных ИК-9 в Соликамске. По версии следствия, Мусин сделал наколки относящиеся к запрещенному движению. Также он контролировал «общак», назначил «смотрящих» за отрядами и выкрикивал запрещенные лозунги. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе судебного процесса стало известно, что Мусин нарушил тюремные правила ради своего знакомого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...