Пермское ГУФСИН потребовало закрыть судебное заседание по делу куратора АУЕ*

06 марта 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Судья удовлетворил просьбу сотрудника ГУФСИН Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудник ГУФСИН, допрос которого состоится 6 марта в Пермском краевом суде, потребовал удалить СМИ из процесса. Такое заявление свидетель стороны обвинения сделал из соображений собственной безопасности, передает корреспондент из зала суда. «Прошу суд закрыть заседание и провести допрос без участия представителей средств массовой информации, так как это может повлечь последствия», — передает слова сотрудника ГУФСИН корреспондент URA.RU. Сторона обвинения поддержала ходатайство допрашиваемого и попросила полностью закрыть судебное заседание на стадии исследования доказательств для представителей прессы. Судья краевого суда Сергей Коробейников решил удовлетворить заявление сотрудника ведомства и попросил СМИ покинуть зал. Допрос оперативника ГУФСИН пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Судебное разбирательство по делу Марата Мусина по кличке «Марик» стартовало в феврале. Его обвиняют в пропаганде АУЕ* («Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а также в том, что будучи положенцем, он контролировал всех заключенных ИК-9 в Соликамске. По версии следствия, Мусин сделал наколки относящиеся к запрещенному движению. Также он контролировал «общак», назначил «смотрящих» за отрядами и выкрикивал запрещенные лозунги. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе судебного процесса стало известно, что Мусин нарушил тюремные правила ради своего знакомого. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудник ГУФСИН, допрос которого состоится 6 марта в Пермском краевом суде, потребовал удалить СМИ из процесса. Такое заявление свидетель стороны обвинения сделал из соображений собственной безопасности, передает корреспондент из зала суда. «Прошу суд закрыть заседание и провести допрос без участия представителей средств массовой информации, так как это может повлечь последствия», — передает слова сотрудника ГУФСИН корреспондент URA.RU. Сторона обвинения поддержала ходатайство допрашиваемого и попросила полностью закрыть судебное заседание на стадии исследования доказательств для представителей прессы. Судья краевого суда Сергей Коробейников решил удовлетворить заявление сотрудника ведомства и попросил СМИ покинуть зал. Допрос оперативника ГУФСИН пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Судебное разбирательство по делу Марата Мусина по кличке «Марик» стартовало в феврале. Его обвиняют в пропаганде АУЕ* («Арестантский уклад един», признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а также в том, что будучи положенцем, он контролировал всех заключенных ИК-9 в Соликамске. По версии следствия, Мусин сделал наколки относящиеся к запрещенному движению. Также он контролировал «общак», назначил «смотрящих» за отрядами и выкрикивал запрещенные лозунги. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе судебного процесса стало известно, что Мусин нарушил тюремные правила ради своего знакомого.