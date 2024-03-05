05 марта 2024

Мэр из ХМАО позвонил первой женщине-космонавту в день рождения. Видео

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Форум активных граждан «Сообщество». Москва. , портрет, терешкова валентина
Мэр Белоярского района Сергей Маненков позвонил Валентине Терешкой в ее день рождения Фото:

Мэр Белоярского района Сергей Маненков позвонил первой женщине-космонавту Валентине Терешкой в ее день рождения. Он пожелал имениннице дожить до 100 лет. Видео с поздравлением по телефону Маненков опубликовал в своем telegram-канале.

«Валентина Владимировна, добрый день! Петрович позвонил. Поздравляю вас с днем рождения, мы гордимся, что у нас есть такая мировая женщина. <…> Дай бог вам здоровья минимум до 100 лет», — поздравил Терешкову Маненков. «Петрович, спасибо большое! Обнимаю», — поблагодарила мэра именинница.

Мэр также признался, что берет пример с Терешковой. Он поблагодарил первую женщину-космонавта и за занятие патриотическим воспитанием младшего поколения.

С 87-летием Терешкову поздравил и президент России Владимир Путин. Именинница вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.

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Мэр Белоярского района Сергей Маненков позвонил первой женщине-космонавту Валентине Терешкой в ее день рождения. Он пожелал имениннице дожить до 100 лет. Видео с поздравлением по телефону Маненков опубликовал в своем telegram-канале. «Валентина Владимировна, добрый день! Петрович позвонил. Поздравляю вас с днем рождения, мы гордимся, что у нас есть такая мировая женщина. <…> Дай бог вам здоровья минимум до 100 лет», — поздравил Терешкову Маненков. «Петрович, спасибо большое! Обнимаю», — поблагодарила мэра именинница. Мэр также признался, что берет пример с Терешковой. Он поблагодарил первую женщину-космонавта и за занятие патриотическим воспитанием младшего поколения. С 87-летием Терешкову поздравил и президент России Владимир Путин. Именинница вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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