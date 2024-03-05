Мэр из ХМАО позвонил первой женщине-космонавту в день рождения. Видео

06 марта 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Мэр Белоярского района Сергей Маненков позвонил Валентине Терешкой в ее день рождения Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU (фото из архива) Мэр Белоярского района Сергей Маненков позвонил первой женщине-космонавту Валентине Терешкой в ее день рождения. Он пожелал имениннице дожить до 100 лет. Видео с поздравлением по телефону Маненков опубликовал в своем telegram-канале. «Валентина Владимировна, добрый день! Петрович позвонил. Поздравляю вас с днем рождения, мы гордимся, что у нас есть такая мировая женщина. <…> Дай бог вам здоровья минимум до 100 лет», — поздравил Терешкову Маненков. «Петрович, спасибо большое! Обнимаю», — поблагодарила мэра именинница.



Мэр также признался, что берет пример с Терешковой. Он поблагодарил первую женщину-космонавта и за занятие патриотическим воспитанием младшего поколения.



С 87-летием Терешкову поздравил и президент России Владимир Путин. Именинница вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.

Мэр Белоярского района Сергей Маненков позвонил первой женщине-космонавту Валентине Терешкой в ее день рождения. Он пожелал имениннице дожить до 100 лет. Видео с поздравлением по телефону Маненков опубликовал в своем telegram-канале. «Валентина Владимировна, добрый день! Петрович позвонил. Поздравляю вас с днем рождения, мы гордимся, что у нас есть такая мировая женщина. <…> Дай бог вам здоровья минимум до 100 лет», — поздравил Терешкову Маненков. «Петрович, спасибо большое! Обнимаю», — поблагодарила мэра именинница. Мэр также признался, что берет пример с Терешковой. Он поблагодарил первую женщину-космонавта и за занятие патриотическим воспитанием младшего поколения. С 87-летием Терешкову поздравил и президент России Владимир Путин. Именинница вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.