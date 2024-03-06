Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения

06 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Валентине Терешковой исполняется 87 лет Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину летчика-космонавта Валентину Терешкову. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с Днем рождения. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — обратился к Терешковой президент. Он также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность. Валентине Терешковой исполняется 87 лет. Она вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину летчика-космонавта Валентину Терешкову. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с Днем рождения. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — обратился к Терешковой президент. Он также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность. Валентине Терешковой исполняется 87 лет. Она вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.