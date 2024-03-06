Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум активных граждан «Сообщество». Москва. , портрет, терешкова валентина
Валентине Терешковой исполняется 87 лет Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину летчика-космонавта Валентину Терешкову. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с Днем рождения. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — обратился к Терешковой президент. Он также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность.

Валентине Терешковой исполняется 87 лет. Она вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину летчика-космонавта Валентину Терешкову. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. «Примите теплые поздравления с Днем рождения. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — обратился к Терешковой президент. Он также отметил активную гражданскую позицию космонавта и ее законотворческую деятельность. Валентине Терешковой исполняется 87 лет. Она вошла в историю, когда в возрасте 26 лет 16 июня 1963 года в одиночку отправилась в полет на космическом корабле. Терешкова и по сей день остается самой молодой женщиной, совершившей полет в космос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...