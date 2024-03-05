Полицейские Сургута исполнили мечту 5-летнего мальчика. Фото

06 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

В Сургуте полицейские исполнили мечту 5-летнего мальчика в его день рождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте полицейские исполнили мечту 5-летнего мальчика в его день рождения. Именинника прокатили на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.



«Ваня с мамой иногда гуляют в районе городского Управления МВД, но подойти просто так к полицейскому не решались. В день рождения они зашли на территорию Управления, и, к удивлению малыша, к нему „с мигалками“ подъехал настоящий „УАЗ Патриот“. А младший лейтенант внутренней службы Алина Кашапова и старший лейтенант полиции Андрей Коваленко поздравили именинника с первым юбилеем», — говорится в сообщении.



Сотрудники полиции поздравили мальчика по просьбе его мамы. Имениннику вручили игрушечную копию «Патриота». Также юного сургутянина пригласили на службу в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции. В Сургуте полицейские прокатили 5-летнего именинника на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

В Сургуте полицейские исполнили мечту 5-летнего мальчика в его день рождения. Именинника прокатили на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Ваня с мамой иногда гуляют в районе городского Управления МВД, но подойти просто так к полицейскому не решались. В день рождения они зашли на территорию Управления, и, к удивлению малыша, к нему „с мигалками“ подъехал настоящий „УАЗ Патриот“. А младший лейтенант внутренней службы Алина Кашапова и старший лейтенант полиции Андрей Коваленко поздравили именинника с первым юбилеем», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции поздравили мальчика по просьбе его мамы. Имениннику вручили игрушечную копию «Патриота». Также юного сургутянина пригласили на службу в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции.