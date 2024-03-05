05 марта 2024

Полицейские Сургута исполнили мечту 5-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, полиция, сотрудники полиции, наряд полиции
В Сургуте полицейские исполнили мечту 5-летнего мальчика в его день рождения Фото:

В Сургуте полицейские исполнили мечту 5-летнего мальчика в его день рождения. Именинника прокатили на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Ваня с мамой иногда гуляют в районе городского Управления МВД, но подойти просто так к полицейскому не решались. В день рождения они зашли на территорию Управления, и, к удивлению малыша, к нему „с мигалками“ подъехал настоящий „УАЗ Патриот“. А младший лейтенант внутренней службы Алина Кашапова и старший лейтенант полиции Андрей Коваленко поздравили именинника с первым юбилеем», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции поздравили мальчика по просьбе его мамы. Имениннику вручили игрушечную копию «Патриота». Также юного сургутянина пригласили на службу в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции.

В Сургуте полицейские прокатили 5-летнего именинника на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля
В Сургуте полицейские прокатили 5-летнего именинника на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля
Фото:

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В Сургуте полицейские исполнили мечту 5-летнего мальчика в его день рождения. Именинника прокатили на «Патриоте» и подарили ему игрушечную копию автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Ваня с мамой иногда гуляют в районе городского Управления МВД, но подойти просто так к полицейскому не решались. В день рождения они зашли на территорию Управления, и, к удивлению малыша, к нему „с мигалками“ подъехал настоящий „УАЗ Патриот“. А младший лейтенант внутренней службы Алина Кашапова и старший лейтенант полиции Андрей Коваленко поздравили именинника с первым юбилеем», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции поздравили мальчика по просьбе его мамы. Имениннику вручили игрушечную копию «Патриота». Также юного сургутянина пригласили на службу в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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