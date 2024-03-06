В Челябинске в ночь на 7 марта при тушении пожара найден труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Сегодня ночью огнеборцы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в комнате на третьем этаже жилого дома коридорного типа по Копейскому шоссе. При тушении обнаружен мужчина без признаков жизни, он отравился продуктами горения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что предварительной причиной возгорания является неосторожность при курении. Это привело к пожару на площади около пяти квадратных метров. В ходе тушения из здания самостоятельно вышли семь человек, сотрудники МЧС вывели еще троих жителей с помощью спаскомплектов. Двое из них — дети.
Днем ранее в Челябинске по аналогичным причинам скончался другой мужчина. Огнеборцы обнаружили его сидящим на диване. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
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