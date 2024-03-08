На СВО уничтожили дефицитные образцы оружия НАТО

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Армия России уничтожила танки Запада с помощью управляемых ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько американских танков Abrams, уничтоженных за последние две недели, были поражены с помощью танковых управляемых ракет (ТУР) «Инвар». Об этом сообщил боец с позывным Рассвет.

«Украинские военные, видимо, считали себя неуязвимыми: танк ехал медленно и по открытой местности. Поэтому не было абсолютно никакой сложности его [танк Abrams] поразить», — передает РИА Новости слова военного. Отмечается, что удары были нанесены с помощью ракет «Инвар».

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams 26 февраля. Позже, 6 марта, российские военные ликвидировали четвертый по счету западный танк в зоне спецоперации. Уточняется, что боевая техника противника была поражена во время танковой дуэли с одного выстрела.

Помимо прочего, обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу назвал Киев «кладбищем танков». По его словам, это связано с тем, что в зоне спецоперации была в большом количестве ликвидирована военная техника Запада, передает MK.RU.

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Несколько американских танков Abrams, уничтоженных за последние две недели, были поражены с помощью танковых управляемых ракет (ТУР) «Инвар». Об этом сообщил боец с позывным Рассвет. «Украинские военные, видимо, считали себя неуязвимыми: танк ехал медленно и по открытой местности. Поэтому не было абсолютно никакой сложности его [танк Abrams] поразить», — передает РИА Новости слова военного. Отмечается, что удары были нанесены с помощью ракет «Инвар». Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams 26 февраля. Позже, 6 марта, российские военные ликвидировали четвертый по счету западный танк в зоне спецоперации. Уточняется, что боевая техника противника была поражена во время танковой дуэли с одного выстрела. Помимо прочего, обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу назвал Киев «кладбищем танков». По его словам, это связано с тем, что в зоне спецоперации была в большом количестве ликвидирована военная техника Запада, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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