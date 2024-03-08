На СВО уничтожили дефицитные образцы оружия НАТО

Армия России уничтожила танки Запада с помощью управляемых ракет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Несколько американских танков Abrams, уничтоженных за последние две недели, были поражены с помощью танковых управляемых ракет (ТУР) «Инвар». Об этом сообщил боец с позывным Рассвет.



«Украинские военные, видимо, считали себя неуязвимыми: танк ехал медленно и по открытой местности. Поэтому не было абсолютно никакой сложности его [танк Abrams] поразить», — передает РИА Новости слова военного. Отмечается, что удары были нанесены с помощью ракет «Инвар».

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые уничтожили танк Abrams 26 февраля. Позже, 6 марта, российские военные ликвидировали четвертый по счету западный танк в зоне спецоперации. Уточняется, что боевая техника противника была поражена во время танковой дуэли с одного выстрела.