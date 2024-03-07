Участники специальной военной операции России на Украине поздравили жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем на главной пешеходной улице города — Вайнера. Вместе с ними женщин поздравили участники «Народного фронта», сообщили в пресс-службе организации.
«В этот солнечный, праздничный день мужчины „Народного фронта“ Свердловской области совместно с военнослужащими Центрального военного округа порадовали дам. На центральных улицах Екатеринбурга женщин поздравили с 8 Марта!» — сообщили в telegram-канале Народного фронта.
С 8 Марта женщин также поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих поздравлениях пожелали дамам счастья и поблагодарили их за труд и вклад в развитие региона.
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