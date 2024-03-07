07 марта 2024

Участники спецоперации поздравили жительниц Екатеринбурга с 8 Марта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову. Екатеринбург, военный оркестр, торжественное мероприятие
В поздравлении приняли участие бойцы со спецоперации и участники Народного фронта (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции России на Украине поздравили жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем на главной пешеходной улице города — Вайнера. Вместе с ними женщин поздравили участники «Народного фронта», сообщили в пресс-службе организации.

«В этот солнечный, праздничный день мужчины „Народного фронта“ Свердловской области совместно с военнослужащими Центрального военного округа порадовали дам. На центральных улицах Екатеринбурга женщин поздравили с 8 Марта!» — сообщили в telegram-канале Народного фронта.

С 8 Марта женщин также поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих поздравлениях пожелали дамам счастья и поблагодарили их за труд и вклад в развитие региона.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники специальной военной операции России на Украине поздравили жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем на главной пешеходной улице города — Вайнера. Вместе с ними женщин поздравили участники «Народного фронта», сообщили в пресс-службе организации. «В этот солнечный, праздничный день мужчины „Народного фронта“ Свердловской области совместно с военнослужащими Центрального военного округа порадовали дам. На центральных улицах Екатеринбурга женщин поздравили с 8 Марта!» — сообщили в telegram-канале Народного фронта. С 8 Марта женщин также поздравил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих поздравлениях пожелали дамам счастья и поблагодарили их за труд и вклад в развитие региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...