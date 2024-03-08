Отставку Залужного сравнили со ссылкой Наполеона на остров Святой Елены

08 марта 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

От Валерия Залужного избавились как от опасного политического оппонента, заявил Константин Бондаренко Фото: Официальный сайт президента Украины Отставку Вадерия Залужного с поста главкома ВСУ и его назначение на должность посла в Великобритании имеет общие черты со ссылкой французского императора Наполеона на остров Святой Елены. Такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко. «Острова — идеальный способ избавиться от потенциально опасного политического оппонента. Особенно если он популярен в войсках. Одного ссылали на остров Святой Елены, другого на Принцевы острова, третьего — на Британские», — написал Бондаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что обычно люди уже не возвращаются из таких мест. Он также отметил, что остров Эльба был исключением из этого правила. Наполеон Бонапарт был отправлен на остров Святой Елены в качестве ссылки после своего поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году. Данный остров, расположенный в южной части Атлантического океана, служил местом заключения императора до его смерти в 1821 году. До этого момента Наполеону удалось вернуться с острова Эльбы, на который он был отправлен после своего отставки в 1814 году. Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта согласовал назначение Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании после его увольнения с поста главкома ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что увольнение Залужного было ошибкой. Политолог Владимир Корнилов считает, что это может помочь Залужному в его политической карьере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отставку Вадерия Залужного с поста главкома ВСУ и его назначение на должность посла в Великобритании имеет общие черты со ссылкой французского императора Наполеона на остров Святой Елены. Такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко. «Острова — идеальный способ избавиться от потенциально опасного политического оппонента. Особенно если он популярен в войсках. Одного ссылали на остров Святой Елены, другого на Принцевы острова, третьего — на Британские», — написал Бондаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что обычно люди уже не возвращаются из таких мест. Он также отметил, что остров Эльба был исключением из этого правила. Наполеон Бонапарт был отправлен на остров Святой Елены в качестве ссылки после своего поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году. Данный остров, расположенный в южной части Атлантического океана, служил местом заключения императора до его смерти в 1821 году. До этого момента Наполеону удалось вернуться с острова Эльбы, на который он был отправлен после своего отставки в 1814 году. Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта согласовал назначение Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании после его увольнения с поста главкома ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что увольнение Залужного было ошибкой. Политолог Владимир Корнилов считает, что это может помочь Залужному в его политической карьере.