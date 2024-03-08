Отставку Залужного сравнили со ссылкой Наполеона на остров Святой Елены

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
От Валерия Залужного избавились как от опасного политического оппонента, заявил Константин Бондаренко Фото:

Отставку Вадерия Залужного с поста главкома ВСУ и его назначение на должность посла в Великобритании имеет общие черты со ссылкой французского императора Наполеона на остров Святой Елены. Такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Острова — идеальный способ избавиться от потенциально опасного политического оппонента. Особенно если он популярен в войсках. Одного ссылали на остров Святой Елены, другого на Принцевы острова, третьего — на Британские», — написал Бондаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что обычно люди уже не возвращаются из таких мест. Он также отметил, что остров Эльба был исключением из этого правила.

Наполеон Бонапарт был отправлен на остров Святой Елены в качестве ссылки после своего поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году. Данный остров, расположенный в южной части Атлантического океана, служил местом заключения императора до его смерти в 1821 году. До этого момента Наполеону удалось вернуться с острова Эльбы, на который он был отправлен после своего отставки в 1814 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта согласовал назначение Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании после его увольнения с поста главкома ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что увольнение Залужного было ошибкой. Политолог Владимир Корнилов считает, что это может помочь Залужному в его политической карьере.

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Отставку Вадерия Залужного с поста главкома ВСУ и его назначение на должность посла в Великобритании имеет общие черты со ссылкой французского императора Наполеона на остров Святой Елены. Такое мнение выразил украинский политолог Константин Бондаренко. «Острова — идеальный способ избавиться от потенциально опасного политического оппонента. Особенно если он популярен в войсках. Одного ссылали на остров Святой Елены, другого на Принцевы острова, третьего — на Британские», — написал Бондаренко в своем telegram-канале. Он добавил, что обычно люди уже не возвращаются из таких мест. Он также отметил, что остров Эльба был исключением из этого правила. Наполеон Бонапарт был отправлен на остров Святой Елены в качестве ссылки после своего поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году. Данный остров, расположенный в южной части Атлантического океана, служил местом заключения императора до его смерти в 1821 году. До этого момента Наполеону удалось вернуться с острова Эльбы, на который он был отправлен после своего отставки в 1814 году. Президент Украины Владимир Зеленский 7 марта согласовал назначение Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании после его увольнения с поста главкома ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко считает, что увольнение Залужного было ошибкой. Политолог Владимир Корнилов считает, что это может помочь Залужному в его политической карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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