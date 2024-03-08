Политолог Корнилов: Зеленский вырыл себе яму увольнением Залужного

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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный (на фото слева) может вырасти в политического конкурента Владимиру Зеленскому, заявил Владимир Корнилов Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибку, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Политолог Владимир Корнилов считает, что Залужный, заняв пост посла Украины в Великобритании, получит необходимые навыки для того, чтобы стать профессиональным политиком.

«Зеленский ошибся, послав Залужного в Лондон — там он получит все необходимые навыки для того, чтобы стать профессиональным политиком», — передает слова Корнилова телеканал «Звезда». По словам политолога, Залужному поможет его влияние в британских СМИ, что станет полезным для его будущей политической карьеры, так как он сможет работать с экспертами.

Корнилов также замечает, что оставаясь в Киеве, Залужный ограничен в своих действиях против Зеленского из-за отсутствия свободы слова, контроля над СМИ и слежки со стороны спецслужб. В отличие от более свободной обстановки в Лондоне или в Америке, заключил политолог.

Владимир Зеленский 7 марта согласовал назначение Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после конфликта с президентом Украины. Мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение о том, что увольнение Залужного является огромной ошибкой Зеленского, передает Pravda.Ru.

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибку, уволив Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Политолог Владимир Корнилов считает, что Залужный, заняв пост посла Украины в Великобритании, получит необходимые навыки для того, чтобы стать профессиональным политиком. «Зеленский ошибся, послав Залужного в Лондон — там он получит все необходимые навыки для того, чтобы стать профессиональным политиком», — передает слова Корнилова телеканал «Звезда». По словам политолога, Залужному поможет его влияние в британских СМИ, что станет полезным для его будущей политической карьеры, так как он сможет работать с экспертами. Корнилов также замечает, что оставаясь в Киеве, Залужный ограничен в своих действиях против Зеленского из-за отсутствия свободы слова, контроля над СМИ и слежки со стороны спецслужб. В отличие от более свободной обстановки в Лондоне или в Америке, заключил политолог. Владимир Зеленский 7 марта согласовал назначение Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после конфликта с президентом Украины. Мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение о том, что увольнение Залужного является огромной ошибкой Зеленского, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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