Зеленский провел важный разговор в Британии после назначения Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве, на которой обсуждались вопросы усиления ПВО и «дальнобойных возможностей» украинской армии. Это произошло на фоне сообщений о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон.
«В ходе встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Данная встреча подчеркивает тесное сотрудничество между Украиной и Великобританией в сфере обороны и безопасности, отметил украинский лидер. Также встреча подчеркивает стремление Украины к укреплению своих оборонительных способностей, заявил Зеленский.
Встреча украинского лидера с министром обороны Британии произошла после того, как бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили на должность посла Украины в Британии. Ранее его сняли с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский
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