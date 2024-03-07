Зеленский провел важный разговор в Британии после назначения Залужного

Министр обороны Британии обсудил с Зеленским «дальнобойные возможности» ВСУ

08 марта 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил Британию увеличить поставки ПВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве, на которой обсуждались вопросы усиления ПВО и «дальнобойных возможностей» украинской армии. Это произошло на фоне сообщений о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон. «В ходе встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Данная встреча подчеркивает тесное сотрудничество между Украиной и Великобританией в сфере обороны и безопасности, отметил украинский лидер. Также встреча подчеркивает стремление Украины к укреплению своих оборонительных способностей, заявил Зеленский. Встреча украинского лидера с министром обороны Британии произошла после того, как бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили на должность посла Украины в Британии. Ранее его сняли с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом в Киеве, на которой обсуждались вопросы усиления ПВО и «дальнобойных возможностей» украинской армии. Это произошло на фоне сообщений о назначении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон. «В ходе встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шаппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Данная встреча подчеркивает тесное сотрудничество между Украиной и Великобританией в сфере обороны и безопасности, отметил украинский лидер. Также встреча подчеркивает стремление Украины к укреплению своих оборонительных способностей, заявил Зеленский. Встреча украинского лидера с министром обороны Британии произошла после того, как бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного назначили на должность посла Украины в Британии. Ранее его сняли с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский