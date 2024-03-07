Двое рыбаков отравились угарным газом на челябинском озере

Двое мужчин 8 марта во время рыбалки на озере Увильды в Челябинской области отравились угарным газом, пользуясь дровяной печью для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.
«Сегодня днем двое рыбаков установили палатку на льду озера Увильды. Для обогрева использовали дровяную печь», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Незаметно для самих рыбаков во время топки печи выделялся угарный газ, от которого они потеряли сознание.
Оказавшаяся без присмотра палатка, загорелась, что привлекло очевидцев. Они вызвали пожарных. В настоящее время пострадавшие рыбаки направлены в больницу в отравление угарным газом и серьезными ожогами тела.
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