Двое рыбаков отравились угарным газом на челябинском озере

08 марта 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Рыбаки решили воспользоваться дровяной печью для обогрева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое мужчин 8 марта во время рыбалки на озере Увильды в Челябинской области отравились угарным газом, пользуясь дровяной печью для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области. «Сегодня днем двое рыбаков установили палатку на льду озера Увильды. Для обогрева использовали дровяную печь», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Незаметно для самих рыбаков во время топки печи выделялся угарный газ, от которого они потеряли сознание. Оказавшаяся без присмотра палатка, загорелась, что привлекло очевидцев. Они вызвали пожарных. В настоящее время пострадавшие рыбаки направлены в больницу в отравление угарным газом и серьезными ожогами тела.

Двое мужчин 8 марта во время рыбалки на озере Увильды в Челябинской области отравились угарным газом, пользуясь дровяной печью для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области. «Сегодня днем двое рыбаков установили палатку на льду озера Увильды. Для обогрева использовали дровяную печь», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Незаметно для самих рыбаков во время топки печи выделялся угарный газ, от которого они потеряли сознание. Оказавшаяся без присмотра палатка, загорелась, что привлекло очевидцев. Они вызвали пожарных. В настоящее время пострадавшие рыбаки направлены в больницу в отравление угарным газом и серьезными ожогами тела.