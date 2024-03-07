07 марта 2024

Двое рыбаков отравились угарным газом на челябинском озере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Рыбаки решили воспользоваться дровяной печью для обогрева Фото:

Двое мужчин 8 марта во время рыбалки на озере Увильды в Челябинской области отравились угарным газом, пользуясь дровяной печью для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

«Сегодня днем двое рыбаков установили палатку на льду озера Увильды. Для обогрева использовали дровяную печь», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Незаметно для самих рыбаков во время топки печи выделялся угарный газ, от которого они потеряли сознание.

Оказавшаяся без присмотра палатка, загорелась, что привлекло очевидцев. Они вызвали пожарных. В настоящее время пострадавшие рыбаки направлены в больницу в отравление угарным газом и серьезными ожогами тела.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двое мужчин 8 марта во время рыбалки на озере Увильды в Челябинской области отравились угарным газом, пользуясь дровяной печью для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области. «Сегодня днем двое рыбаков установили палатку на льду озера Увильды. Для обогрева использовали дровяную печь», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. Незаметно для самих рыбаков во время топки печи выделялся угарный газ, от которого они потеряли сознание. Оказавшаяся без присмотра палатка, загорелась, что привлекло очевидцев. Они вызвали пожарных. В настоящее время пострадавшие рыбаки направлены в больницу в отравление угарным газом и серьезными ожогами тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...