В Перми упали цены на частные дома и участки

11 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Дачу в Перми можно купить за 2,6 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми с февраля по март 2024 года снизились цены на частные дома и участки. Коттеджи и дачи стали дешевле на 4,7%, а земля — на 2,47%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Средняя цена дач, коттеджей и домов в Перми в марте 2024 года составляет 10,36 млн рублей за объект. Стоимость снизилась на 4,7% по сравнению с февралем 2024 года. Средняя цена сотки земли в Перми — 693,4 тысячи рублей. Снижение составило 2,47%», — сказано в исследовании. Уточняется, что в марте 2024 года в Перми самая дешевая дача стоит 2,6 млн рублей. За эту стоимость продавец предлагает купить деревянный дом без ремонта площадью 29,6 квадратных метров с участком 10 соток. Самый дорогой коттедж предлагают за 30 млн рублей. В нем кроме жилых комнат расположена сауна и тренажерный зал. Земельные участки для строительства частных домов в Перми продают от 240 тысяч до 180 млн рублей за объект.

В Перми с февраля по март 2024 года снизились цены на частные дома и участки. Коттеджи и дачи стали дешевле на 4,7%, а земля — на 2,47%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Средняя цена дач, коттеджей и домов в Перми в марте 2024 года составляет 10,36 млн рублей за объект. Стоимость снизилась на 4,7% по сравнению с февралем 2024 года. Средняя цена сотки земли в Перми — 693,4 тысячи рублей. Снижение составило 2,47%», — сказано в исследовании. Уточняется, что в марте 2024 года в Перми самая дешевая дача стоит 2,6 млн рублей. За эту стоимость продавец предлагает купить деревянный дом без ремонта площадью 29,6 квадратных метров с участком 10 соток. Самый дорогой коттедж предлагают за 30 млн рублей. В нем кроме жилых комнат расположена сауна и тренажерный зал. Земельные участки для строительства частных домов в Перми продают от 240 тысяч до 180 млн рублей за объект.