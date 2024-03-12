12 марта 2024

Власти ХМАО придумывают новые способы промоутирования предвыборной викторины

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО пункты волонтеров викторины разместят неподалеку от избирательных участков
В ХМАО пункты волонтеров викторины разместят неподалеку от избирательных участков Фото:
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В ХМАО придумывают новые способы промоутирования предвыборной викторины. 11 марта каждый 500-й житель, который зарегистрируется на сайте «Достижения Югры» и ответит на вопросы, получит сертификаты на покупки на маркетплейсах.

«В день акции, 11 марта, каждому 500-му участнику придет дополнительная смс с кодом, по которому можно будет получить цифровой сертификат на маркетплейс еще до начала активации уникальных номеров участников викторины», — уточнила координатор проекта Наталья Акст. В числе призов — квартиры и автомобили «Лада Веста».

Для получения подарков в викторине «Достижения Югры» необходимо ответить на три вопроса, заполнить контактные данные, получить СМС с номером участника. Активировать его можно будет с помощью контролера викторины с 15 по 17 марта. Они будут работать вблизи избирательных участков.

В Свердловской области викторина «Опорный край» также пройдет с 15 до 17 марта. На ее официальном сайте появились адреса пунктов проведения мероприятий.

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В ХМАО придумывают новые способы промоутирования предвыборной викторины. 11 марта каждый 500-й житель, который зарегистрируется на сайте «Достижения Югры» и ответит на вопросы, получит сертификаты на покупки на маркетплейсах. «В день акции, 11 марта, каждому 500-му участнику придет дополнительная смс с кодом, по которому можно будет получить цифровой сертификат на маркетплейс еще до начала активации уникальных номеров участников викторины», — уточнила координатор проекта Наталья Акст. В числе призов — квартиры и автомобили «Лада Веста». Для получения подарков в викторине «Достижения Югры» необходимо ответить на три вопроса, заполнить контактные данные, получить СМС с номером участника. Активировать его можно будет с помощью контролера викторины с 15 по 17 марта. Они будут работать вблизи избирательных участков. В Свердловской области викторина «Опорный край» также пройдет с 15 до 17 марта. На ее официальном сайте появились адреса пунктов проведения мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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