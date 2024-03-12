Власти ХМАО придумывают новые способы промоутирования предвыборной викторины

В ХМАО придумывают новые способы промоутирования предвыборной викторины. 11 марта каждый 500-й житель, который зарегистрируется на сайте «Достижения Югры» и ответит на вопросы, получит сертификаты на покупки на маркетплейсах.
«В день акции, 11 марта, каждому 500-му участнику придет дополнительная смс с кодом, по которому можно будет получить цифровой сертификат на маркетплейс еще до начала активации уникальных номеров участников викторины», — уточнила координатор проекта Наталья Акст. В числе призов — квартиры и автомобили «Лада Веста».
Для получения подарков в викторине «Достижения Югры» необходимо ответить на три вопроса, заполнить контактные данные, получить СМС с номером участника. Активировать его можно будет с помощью контролера викторины с 15 по 17 марта. Они будут работать вблизи избирательных участков.
В Свердловской области викторина «Опорный край» также пройдет с 15 до 17 марта. На ее официальном сайте появились адреса пунктов проведения мероприятий.
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