В Челябинске продлили режим «черного неба»

НМУ в Челябинске длятся с 8 марта
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске продлили на двое суток. Об этом сообщили 11 марта в управлении безопасности жизнедеятельности города.
«По данным синоптиков, на территории города с 19:00 понедельника, 11 марта, до того же времени 13 марта сохранятся НМУ. Погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили в ведомстве.
До этого НМУ в столице области объявили 8 марта. Срок прогноза истекал вечером 11 марта.
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