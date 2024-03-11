В Челябинске продлили режим «черного неба»

Предупреждение о НМУ в Челябинске продлено до 13 марта

11 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

НМУ в Челябинске длятся с 8 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске продлили на двое суток. Об этом сообщили 11 марта в управлении безопасности жизнедеятельности города. «По данным синоптиков, на территории города с 19:00 понедельника, 11 марта, до того же времени 13 марта сохранятся НМУ. Погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили в ведомстве. До этого НМУ в столице области объявили 8 марта. Срок прогноза истекал вечером 11 марта.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске продлили на двое суток. Об этом сообщили 11 марта в управлении безопасности жизнедеятельности города. «По данным синоптиков, на территории города с 19:00 понедельника, 11 марта, до того же времени 13 марта сохранятся НМУ. Погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили в ведомстве. До этого НМУ в столице области объявили 8 марта. Срок прогноза истекал вечером 11 марта.