Названа территория возможного наступления ВСУ в приграничной с РФ области

Полковник Марочко предупредил о стягивании ВСУ к Волчанску
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В Харьковской области ВСУ пытаются сосредоточить войска недалеко от границы с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вблизи Белгородской области ВСУ пытаются нарастить силы. Об этом предупредил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск (Харьковская область), который находится в 10 километрах от Белгородской области», — сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары.

Ночью 12 марта беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород. Затем МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности.

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Вблизи Белгородской области ВСУ пытаются нарастить силы. Об этом предупредил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск (Харьковская область), который находится в 10 километрах от Белгородской области», — сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары. Ночью 12 марта беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород. Затем МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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