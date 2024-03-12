Названа территория возможного наступления ВСУ в приграничной с РФ области

Полковник Марочко предупредил о стягивании ВСУ к Волчанску

12 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Харьковской области ВСУ пытаются сосредоточить войска недалеко от границы с РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вблизи Белгородской области ВСУ пытаются нарастить силы. Об этом предупредил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск (Харьковская область), который находится в 10 километрах от Белгородской области», — сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары. Ночью 12 марта беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород. Затем МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности.

Вблизи Белгородской области ВСУ пытаются нарастить силы. Об этом предупредил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Киев наращивает группировку сил в населенном пункте Волчанск (Харьковская область), который находится в 10 километрах от Белгородской области», — сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, по выявленным целям на приграничной с РФ территории российские силы регулярно наносят удары. Ночью 12 марта беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород. Затем МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности.