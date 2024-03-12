В Германии пожаловались на нехватку танков, самолетов и солдат

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В Бундесвере не хватает не только боеприпасов, но и военных, заявила Хегль Фото:
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В Германии выразили беспокойство по поводу дефицита оборудования и ресурсов в Бундесвере. В особенности это ощущается на фоне поддержки Украины. Об этом сообщила уполномоченная по вопросам обороны в германском парламенте Ева Хегль.

«У Бундесвера, к сожалению, мало всего. Не хватает боеприпасов, запчастей, раций, танков, кораблей и самолетов», — заявила Хегль, Ее слова передает Tagesspiegel.

Помимо проблем с оборудованием, уполномоченная также указала на недостаток личного состава и увеличение среднего возраста военнослужащих. В Бундесвере на конец 2023 года числилось 181 514 человек. При этом более 20 тысяч должностей оставались вакантными, что составляет около 17,6%. Хегль подчеркнула, что передача ресурсов Украине дополнительно усугубляет нехватку средств в армии Германии.

Ранее несколько немецких военных обсуждали передачу дальнобойных ракет Taurus Украине для нанесения ударов по Крымскому мосту. Данные этого разговора были обнародованы в интернете. Спустя время министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что ФРГ не планирует переходить красную линию и отправлять ракеты Киеву. Он также считает, что эти поставки станут решающими в украинском конфликте.

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В Германии выразили беспокойство по поводу дефицита оборудования и ресурсов в Бундесвере. В особенности это ощущается на фоне поддержки Украины. Об этом сообщила уполномоченная по вопросам обороны в германском парламенте Ева Хегль. «У Бундесвера, к сожалению, мало всего. Не хватает боеприпасов, запчастей, раций, танков, кораблей и самолетов», — заявила Хегль, Ее слова передает Tagesspiegel. Помимо проблем с оборудованием, уполномоченная также указала на недостаток личного состава и увеличение среднего возраста военнослужащих. В Бундесвере на конец 2023 года числилось 181 514 человек. При этом более 20 тысяч должностей оставались вакантными, что составляет около 17,6%. Хегль подчеркнула, что передача ресурсов Украине дополнительно усугубляет нехватку средств в армии Германии. Ранее несколько немецких военных обсуждали передачу дальнобойных ракет Taurus Украине для нанесения ударов по Крымскому мосту. Данные этого разговора были обнародованы в интернете. Спустя время министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что ФРГ не планирует переходить красную линию и отправлять ракеты Киеву. Он также считает, что эти поставки станут решающими в украинском конфликте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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