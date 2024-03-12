В Германии пожаловались на нехватку танков, самолетов и солдат

12 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Бундесвере не хватает не только боеприпасов, но и военных, заявила Хегль Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии выразили беспокойство по поводу дефицита оборудования и ресурсов в Бундесвере. В особенности это ощущается на фоне поддержки Украины. Об этом сообщила уполномоченная по вопросам обороны в германском парламенте Ева Хегль. «У Бундесвера, к сожалению, мало всего. Не хватает боеприпасов, запчастей, раций, танков, кораблей и самолетов», — заявила Хегль, Ее слова передает Tagesspiegel . Помимо проблем с оборудованием, уполномоченная также указала на недостаток личного состава и увеличение среднего возраста военнослужащих. В Бундесвере на конец 2023 года числилось 181 514 человек. При этом более 20 тысяч должностей оставались вакантными, что составляет около 17,6%. Хегль подчеркнула, что передача ресурсов Украине дополнительно усугубляет нехватку средств в армии Германии. Ранее несколько немецких военных обсуждали передачу дальнобойных ракет Taurus Украине для нанесения ударов по Крымскому мосту. Данные этого разговора были обнародованы в интернете. Спустя время министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что ФРГ не планирует переходить красную линию и отправлять ракеты Киеву. Он также считает, что эти поставки станут решающими в украинском конфликте.

В Германии выразили беспокойство по поводу дефицита оборудования и ресурсов в Бундесвере. В особенности это ощущается на фоне поддержки Украины. Об этом сообщила уполномоченная по вопросам обороны в германском парламенте Ева Хегль. «У Бундесвера, к сожалению, мало всего. Не хватает боеприпасов, запчастей, раций, танков, кораблей и самолетов», — заявила Хегль, Ее слова передает Tagesspiegel. Помимо проблем с оборудованием, уполномоченная также указала на недостаток личного состава и увеличение среднего возраста военнослужащих. В Бундесвере на конец 2023 года числилось 181 514 человек. При этом более 20 тысяч должностей оставались вакантными, что составляет около 17,6%. Хегль подчеркнула, что передача ресурсов Украине дополнительно усугубляет нехватку средств в армии Германии. Ранее несколько немецких военных обсуждали передачу дальнобойных ракет Taurus Украине для нанесения ударов по Крымскому мосту. Данные этого разговора были обнародованы в интернете. Спустя время министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что ФРГ не планирует переходить красную линию и отправлять ракеты Киеву. Он также считает, что эти поставки станут решающими в украинском конфликте.