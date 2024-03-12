Роскомнадзор внес Discord и Yappy в реестр социальных сетей

13 марта 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Теперь Discord и Yappy официально признали соцсетями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор (РКН) внес в реестр социальных сетей платформы Discord и Yappy, теперь в нем 15 площадок. Об этом говорится в сообщении ведомства. «Теперь в нем 15 площадок: „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Telegram, LiveJournal, „Пикабу“, „Дзен“, Rutube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy», — говорится в сообщении на пресс-службы ведомства. Там уточнили, что 12 марта направили владельцам указанных соцсетей уведомление о включении в реестр. Соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Туда входит — детская порнография, суицидальный и другой контент. С 1 марта в РФ вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. Теперь за наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей. Что известно о запрете на популяризацию VPN в России в материале URA.RU.

Роскомнадзор (РКН) внес в реестр социальных сетей платформы Discord и Yappy, теперь в нем 15 площадок. Об этом говорится в сообщении ведомства. «Теперь в нем 15 площадок: „ВКонтакте“, „Одноклассники“, Telegram, LiveJournal, „Пикабу“, „Дзен“, Rutube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy», — говорится в сообщении на пресс-службы ведомства. Там уточнили, что 12 марта направили владельцам указанных соцсетей уведомление о включении в реестр. Соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Туда входит — детская порнография, суицидальный и другой контент. С 1 марта в РФ вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. Теперь за наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 млн рублей. Что известно о запрете на популяризацию VPN в России в материале URA.RU.