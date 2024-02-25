Что известно о запрете на популяризацию VPN в России, который вводится с 1 марта

С 1 марта вводятся ограничения на доступ к материалам, популяризирующим VPN

25 февраля 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Блокировка VPN необходима для того, чтобы сохранить личную безопасность граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 марта в России вводится норма, которая будет ограничивать доступ к материалам, информирующим и популяризирующим VPN. Как пояснила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блокировка необходима для того, чтобы сохранить личную безопасность граждан, ведь при использовании VPN есть риск утечки персональных данных. URA.RU рассказывает, что такое VPN и что с ним произойдет в РФ. «Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры», — заявила Мизулина на встрече с учениками школы №1 в Екатеринбурге. Что такое VPN и почему информацию о нем блокируют Виртуальная частная сеть (VPN) является технологией, позволяющей создать зашифрованное соединение поверх публичной сети, такой как Интернет. VPN шифрует данные пользователя и скрывает его IP-адрес, обеспечивая анонимность в Сети и возможность обхода географических ограничений. С ростом популярности сервисы привлекли внимание регулирующих органов, таких как Роскомнадзор (РКН), которые видят в VPN инструмент для доступа к запрещенному контенту и риски утечки данных пользователей через незащенное подключение. Блокировка информации о VPN в России: меры РКН С 1 марта 2024 года Роскомнадзор начнет блокировку выдачи в поисковой системе VPN-сервисов, не соответствующих требованиям законодательства РФ. В перечень было добавлено 49 подобных онлайн-ресурсов. Также вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. За наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 миллионов рублей. Основные особенности и риски использования VPN Использование VPN предоставляет пользователю ряд преимуществ, включая свободу доступа к информации. Однако существуют и риски, среди которых попадание на фишинговый (неоригинальный, мошеннический — прим. URA.RU) сервер или использование недобросовестными провайдерами личных данных клиентов в своих целях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 марта в России вводится норма, которая будет ограничивать доступ к материалам, информирующим и популяризирующим VPN. Как пояснила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, блокировка необходима для того, чтобы сохранить личную безопасность граждан, ведь при использовании VPN есть риск утечки персональных данных. URA.RU рассказывает, что такое VPN и что с ним произойдет в РФ. «Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры», — заявила Мизулина на встрече с учениками школы №1 в Екатеринбурге. Виртуальная частная сеть (VPN) является технологией, позволяющей создать зашифрованное соединение поверх публичной сети, такой как Интернет. VPN шифрует данные пользователя и скрывает его IP-адрес, обеспечивая анонимность в Сети и возможность обхода географических ограничений. С ростом популярности сервисы привлекли внимание регулирующих органов, таких как Роскомнадзор (РКН), которые видят в VPN инструмент для доступа к запрещенному контенту и риски утечки данных пользователей через незащенное подключение. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор начнет блокировку выдачи в поисковой системе VPN-сервисов, не соответствующих требованиям законодательства РФ. В перечень было добавлено 49 подобных онлайн-ресурсов. Также вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок. За наличие запрещенных материалов грозит штраф до 4 миллионов рублей. Использование VPN предоставляет пользователю ряд преимуществ, включая свободу доступа к информации. Однако существуют и риски, среди которых попадание на фишинговый (неоригинальный, мошеннический — прим. URA.RU) сервер или использование недобросовестными провайдерами личных данных клиентов в своих целях.