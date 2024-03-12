Пермякам, которые будут голосовать на выборах в первый раз, вручат подарки. Фото

13 марта 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Сейчас в Прикамье на подарки могут рассчитывать 30 тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU Для молодых жителей Пермского края краевая избирательная комиссия приготовила подарки в дни голосования на выборах президента. Тем из них, кто голосует впервые с момента исполнения 18 лет, вручат брелоки с логотипом избирательной кампании, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «Избирательные комиссии поздравят самых молодых избирателей на избирательных участках. На память об участии в важном историческом событии страны ребятам будут вручены металлические брелоки с логотипом избирательной кампании», — отметили в комиссии. Сейчас в Прикамье проживает более 30 тысяч людей, для которые выборы президента станут первыми в жизни. В пресс-службе избиркома отметили, что подарки полагаются всем, кому исполнилось 18 лет и у кого в территориях с момента совершеннолетия не было выборов. «Например, Пермь: здесь последние выборы были 19 сентября 2021 года. То есть тем, кому 18 исполнилось после этой даты, вручат подарки», — пояснили в комиссии. Брелок в виде буквы V в цветах российского триколора Фото предоставлено пресс-службой избирательной комиссии Пермского края

Для молодых жителей Пермского края краевая избирательная комиссия приготовила подарки в дни голосования на выборах президента. Тем из них, кто голосует впервые с момента исполнения 18 лет, вручат брелоки с логотипом избирательной кампании, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «Избирательные комиссии поздравят самых молодых избирателей на избирательных участках. На память об участии в важном историческом событии страны ребятам будут вручены металлические брелоки с логотипом избирательной кампании», — отметили в комиссии. Сейчас в Прикамье проживает более 30 тысяч людей, для которые выборы президента станут первыми в жизни. В пресс-службе избиркома отметили, что подарки полагаются всем, кому исполнилось 18 лет и у кого в территориях с момента совершеннолетия не было выборов. «Например, Пермь: здесь последние выборы были 19 сентября 2021 года. То есть тем, кому 18 исполнилось после этой даты, вручат подарки», — пояснили в комиссии.