12 марта 2024

Пермякам, которые будут голосовать на выборах в первый раз, вручат подарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в Прикамье на подарки могут рассчитывать 30 тысяч человек Фото:

Для молодых жителей Пермского края краевая избирательная комиссия приготовила подарки в дни голосования на выборах президента. Тем из них, кто голосует впервые с момента исполнения 18 лет, вручат брелоки с логотипом избирательной кампании, сообщает пресс-служба крайизбиркома.

«Избирательные комиссии поздравят самых молодых избирателей на избирательных участках. На память об участии в важном историческом событии страны ребятам будут вручены металлические брелоки с логотипом избирательной кампании», — отметили в комиссии.

Сейчас в Прикамье проживает более 30 тысяч людей, для которые выборы президента станут первыми в жизни. В пресс-службе избиркома отметили, что подарки полагаются всем, кому исполнилось 18 лет и у кого в территориях с момента совершеннолетия не было выборов. «Например, Пермь: здесь последние выборы были 19 сентября 2021 года. То есть тем, кому 18 исполнилось после этой даты, вручат подарки», — пояснили в комиссии.

Брелок в виде буквы V в цветах российского триколора
Брелок в виде буквы V в цветах российского триколора

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Для молодых жителей Пермского края краевая избирательная комиссия приготовила подарки в дни голосования на выборах президента. Тем из них, кто голосует впервые с момента исполнения 18 лет, вручат брелоки с логотипом избирательной кампании, сообщает пресс-служба крайизбиркома. «Избирательные комиссии поздравят самых молодых избирателей на избирательных участках. На память об участии в важном историческом событии страны ребятам будут вручены металлические брелоки с логотипом избирательной кампании», — отметили в комиссии. Сейчас в Прикамье проживает более 30 тысяч людей, для которые выборы президента станут первыми в жизни. В пресс-службе избиркома отметили, что подарки полагаются всем, кому исполнилось 18 лет и у кого в территориях с момента совершеннолетия не было выборов. «Например, Пермь: здесь последние выборы были 19 сентября 2021 года. То есть тем, кому 18 исполнилось после этой даты, вручат подарки», — пояснили в комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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