В Перми магазины компьютеров продают по цене квартиры

В Перми за 3 млн рублей выставили на продажу магазины компьютеров «Апгрейд»

14 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

В стоимость магазинов компьютеров входит весь товарный остаток Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми выставили на продажу магазины компьютерной техники «Апгрейд». Речь о двух торговых точках, стоимость которых составляет три миллиона рублей. Для сравнения — столько в краевой столице стоит малогабаритная квартира-студия. «В продаже готовый бизнес. Магазины компьютерной техники „Апгрейд“. При покупке вы получаете два помещения на улице Академика Вавилова, 17 и на улице Куйбышева, 79А. Также получите весь товарный остаток на момент сделки. Это компьютеры, мониторы, принтеры, телефоны, ноутбуки, моноблоки, телевизоры и другая техника. Цена — три миллиона рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдут сайт предприятия, группы в социальных сетях и проплаченные до мая 2024 года рекламные контракты на радио. Возможен торг. Причиной продажи владелец магазинов назвал свой переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают клуб для геймеров, работающий с 2019 года. Цена актива составляет 3,5 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выставили на продажу магазины компьютерной техники «Апгрейд». Речь о двух торговых точках, стоимость которых составляет три миллиона рублей. Для сравнения — столько в краевой столице стоит малогабаритная квартира-студия. «В продаже готовый бизнес. Магазины компьютерной техники „Апгрейд“. При покупке вы получаете два помещения на улице Академика Вавилова, 17 и на улице Куйбышева, 79А. Также получите весь товарный остаток на момент сделки. Это компьютеры, мониторы, принтеры, телефоны, ноутбуки, моноблоки, телевизоры и другая техника. Цена — три миллиона рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдут сайт предприятия, группы в социальных сетях и проплаченные до мая 2024 года рекламные контракты на радио. Возможен торг. Причиной продажи владелец магазинов назвал свой переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают клуб для геймеров, работающий с 2019 года. Цена актива составляет 3,5 млн рублей.