13 марта 2024

В Перми магазины компьютеров продают по цене квартиры

В Перми за 3 млн рублей выставили на продажу магазины компьютеров «Апгрейд»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, клавиши, фрилансер, фриланс, програмирование, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера, работа за ноутбуком
В стоимость магазинов компьютеров входит весь товарный остаток Фото:

В Перми выставили на продажу магазины компьютерной техники «Апгрейд». Речь о двух торговых точках, стоимость которых составляет три миллиона рублей. Для сравнения — столько в краевой столице стоит малогабаритная квартира-студия.

«В продаже готовый бизнес. Магазины компьютерной техники „Апгрейд“. При покупке вы получаете два помещения на улице Академика Вавилова, 17 и на улице Куйбышева, 79А. Также получите весь товарный остаток на момент сделки. Это компьютеры, мониторы, принтеры, телефоны, ноутбуки, моноблоки, телевизоры и другая техника. Цена — три миллиона рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдут сайт предприятия, группы в социальных сетях и проплаченные до мая 2024 года рекламные контракты на радио. Возможен торг. Причиной продажи владелец магазинов назвал свой переезд.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают клуб для геймеров, работающий с 2019 года. Цена актива составляет 3,5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми выставили на продажу магазины компьютерной техники «Апгрейд». Речь о двух торговых точках, стоимость которых составляет три миллиона рублей. Для сравнения — столько в краевой столице стоит малогабаритная квартира-студия. «В продаже готовый бизнес. Магазины компьютерной техники „Апгрейд“. При покупке вы получаете два помещения на улице Академика Вавилова, 17 и на улице Куйбышева, 79А. Также получите весь товарный остаток на момент сделки. Это компьютеры, мониторы, принтеры, телефоны, ноутбуки, моноблоки, телевизоры и другая техника. Цена — три миллиона рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника также перейдут сайт предприятия, группы в социальных сетях и проплаченные до мая 2024 года рекламные контракты на радио. Возможен торг. Причиной продажи владелец магазинов назвал свой переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми по цене квартиры продают клуб для геймеров, работающий с 2019 года. Цена актива составляет 3,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...