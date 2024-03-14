После мощной оттепели в Пермский край придет похолодание

15 марта 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Морозы еще сдали позиции в Пермском крае (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае в выходные синоптики прогнозируют мощную оттепель. Но уже в понедельник, 18 марта, ожидается похолодание. Об этом рассказали в ГИС Центре Пермского университета (ПГНИУ). «В ближайшие трое суток на Урал будет поступать теплый воздух из Западной Европы. В результате ожидается первая в этом году интенсивная оттепель. Похолодание ожидается в понедельник — утром на севере края, вечером на юге», — сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в субботу оттепель ожидается даже ночью. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 8 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае в выходные синоптики прогнозируют мощную оттепель. Но уже в понедельник, 18 марта, ожидается похолодание. Об этом рассказали в ГИС Центре Пермского университета (ПГНИУ). «В ближайшие трое суток на Урал будет поступать теплый воздух из Западной Европы. В результате ожидается первая в этом году интенсивная оттепель. Похолодание ожидается в понедельник — утром на севере края, вечером на юге», — сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в субботу оттепель ожидается даже ночью. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 8 градусов.