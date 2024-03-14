После мощной оттепели в Пермский край придет похолодание

В Пермском крае в выходные синоптики прогнозируют мощную оттепель. Но уже в понедельник, 18 марта, ожидается похолодание. Об этом рассказали в ГИС Центре Пермского университета (ПГНИУ).
«В ближайшие трое суток на Урал будет поступать теплый воздух из Западной Европы. В результате ожидается первая в этом году интенсивная оттепель. Похолодание ожидается в понедельник — утром на севере края, вечером на юге», — сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Метеорологи отмечают, что в субботу оттепель ожидается даже ночью. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 8 градусов.
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