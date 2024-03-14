14 марта 2024

После мощной оттепели в Пермский край придет похолодание

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Курган морозы , зима, холод, мороз
Морозы еще сдали позиции в Пермском крае (архивное фото) Фото:

В Пермском крае в выходные синоптики прогнозируют мощную оттепель. Но уже в понедельник, 18 марта, ожидается похолодание. Об этом рассказали в ГИС Центре Пермского университета (ПГНИУ).

«В ближайшие трое суток на Урал будет поступать теплый воздух из Западной Европы. В результате ожидается первая в этом году интенсивная оттепель. Похолодание ожидается в понедельник — утром на севере края, вечером на юге», — сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Метеорологи отмечают, что в субботу оттепель ожидается даже ночью. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 8 градусов.

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В Пермском крае в выходные синоптики прогнозируют мощную оттепель. Но уже в понедельник, 18 марта, ожидается похолодание. Об этом рассказали в ГИС Центре Пермского университета (ПГНИУ). «В ближайшие трое суток на Урал будет поступать теплый воздух из Западной Европы. В результате ожидается первая в этом году интенсивная оттепель. Похолодание ожидается в понедельник — утром на севере края, вечером на юге», — сообщается в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Метеорологи отмечают, что в субботу оттепель ожидается даже ночью. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до 8 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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