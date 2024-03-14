На избирательном участке в ХМАО гимн России исполнил хор школьников

Гимн Российской Федерации перед открытием избирательного участка в Нефтеюганском районе ХМАО исполнил школьный хор. В Сургутском районе он прозвучал в исполнении скрипачки из избиркома.
«Гимн Российской Федерации звучал сегодня в 8 утра на избирательных участках Нефтеюганского района. Услышать главную песню страны в живом исполнении смогли первые посетители избирательного участка №183. Для жителей Сингапая гимн исполнили ученики 10 класса», — сообщили в соцсетях администрации Нефтеюганского района.
Школьники исполнили гимн перед открытием избирательного участка. Также на участке №441 в Белом Яре член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Ирена Ильина исполнила гимн Российской Федерации на скрипке.
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