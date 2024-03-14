14 марта 2024

На избирательном участке в ХМАО гимн России исполнил хор школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский детский экологический форум. Челябинск , микрофон, музыка, хор, песня
В Сингапае школьники исполнили гимн России перед открытием избирательного участка Фото:
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Гимн Российской Федерации перед открытием избирательного участка в Нефтеюганском районе ХМАО исполнил школьный хор. В Сургутском районе он прозвучал в исполнении скрипачки из избиркома.

«Гимн Российской Федерации звучал сегодня в 8 утра на избирательных участках Нефтеюганского района. Услышать главную песню страны в живом исполнении смогли первые посетители избирательного участка №183. Для жителей Сингапая гимн исполнили ученики 10 класса», — сообщили в соцсетях администрации Нефтеюганского района.

Школьники исполнили гимн перед открытием избирательного участка. Также на участке №441 в Белом Яре член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Ирена Ильина исполнила гимн Российской Федерации на скрипке.

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Гимн Российской Федерации перед открытием избирательного участка в Нефтеюганском районе ХМАО исполнил школьный хор. В Сургутском районе он прозвучал в исполнении скрипачки из избиркома. «Гимн Российской Федерации звучал сегодня в 8 утра на избирательных участках Нефтеюганского района. Услышать главную песню страны в живом исполнении смогли первые посетители избирательного участка №183. Для жителей Сингапая гимн исполнили ученики 10 класса», — сообщили в соцсетях администрации Нефтеюганского района. Школьники исполнили гимн перед открытием избирательного участка. Также на участке №441 в Белом Яре член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Ирена Ильина исполнила гимн Российской Федерации на скрипке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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