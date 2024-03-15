Президент Латвии призвал разрушить Россию

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Эдгарс Ринкевичс призвал Европу создать для России красные линии, чтобы бороться с ней Фото:

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал бороться с Россией и разрушить ее. Об этом он написал в соцсети X.

«Я полностью поддерживаю президента Франции Эмманюэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить… Россия должна быть разрушена», — высказался Эдгарс Ринкевичс.

Многие пользователи уже раскритиковали его. В комментариях они призвали главу Литвы подать в отставку. Они отметили, что лидеры Европы всеми силами пытаются спровоцировать Россию, отсрочивая заключения мира по Украине.

До этого Макрон заявил, что в поддержке Украины со стороны Франции нет никаких красных линий и лимитов, передает RT. После этого с комментариями выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что теперь у РФ нет красных линий для Парижа.

До этого Макрон предложил отправить военных на Украину. Позже он поправился, отметив, что это не насущный вопрос, однако он обсуждается.

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал бороться с Россией и разрушить ее. Об этом он написал в соцсети X. «Я полностью поддерживаю президента Франции Эмманюэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить… Россия должна быть разрушена», — высказался Эдгарс Ринкевичс. Многие пользователи уже раскритиковали его. В комментариях они призвали главу Литвы подать в отставку. Они отметили, что лидеры Европы всеми силами пытаются спровоцировать Россию, отсрочивая заключения мира по Украине. До этого Макрон заявил, что в поддержке Украины со стороны Франции нет никаких красных линий и лимитов, передает RT. После этого с комментариями выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что теперь у РФ нет красных линий для Парижа. До этого Макрон предложил отправить военных на Украину. Позже он поправился, отметив, что это не насущный вопрос, однако он обсуждается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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