Президент Латвии призвал разрушить Россию

15 марта 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Эдгарс Ринкевичс призвал Европу создать для России красные линии, чтобы бороться с ней Фото: Министерство обороны Великобритании Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал бороться с Россией и разрушить ее. Об этом он написал в соцсети X. «Я полностью поддерживаю президента Франции Эмманюэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить… Россия должна быть разрушена», — высказался Эдгарс Ринкевичс. Многие пользователи уже раскритиковали его. В комментариях они призвали главу Литвы подать в отставку. Они отметили, что лидеры Европы всеми силами пытаются спровоцировать Россию, отсрочивая заключения мира по Украине. До этого Макрон заявил, что в поддержке Украины со стороны Франции нет никаких красных линий и лимитов, передает RT. После этого с комментариями выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что теперь у РФ нет красных линий для Парижа. До этого Макрон предложил отправить военных на Украину. Позже он поправился, отметив, что это не насущный вопрос, однако он обсуждается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал бороться с Россией и разрушить ее. Об этом он написал в соцсети X. «Я полностью поддерживаю президента Франции Эмманюэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить… Россия должна быть разрушена», — высказался Эдгарс Ринкевичс. Многие пользователи уже раскритиковали его. В комментариях они призвали главу Литвы подать в отставку. Они отметили, что лидеры Европы всеми силами пытаются спровоцировать Россию, отсрочивая заключения мира по Украине. До этого Макрон заявил, что в поддержке Украины со стороны Франции нет никаких красных линий и лимитов, передает RT. После этого с комментариями выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что теперь у РФ нет красных линий для Парижа. До этого Макрон предложил отправить военных на Украину. Позже он поправился, отметив, что это не насущный вопрос, однако он обсуждается.