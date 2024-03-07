Медведев жестко ответил Макрону по поводу «красных линий»

Медведев: по отношению к врагу дозволено все
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев заявил, что у России не осталось красных линий для Франции Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось «красных линий» для Франции. Так он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что у его страны не осталось красных линий для Украины. Также он добавил фразу на латыни, которая гласит, что по отношению к врагу дозволено все.

«Макрон заявил: „Нет больше красных линий, нет больше ограничений“ в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Также Медведев добавил в своему сообщению фразу на латыни, которая переводится как «По отношению к врагу все дозволено».

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось «красных линий» для Франции. Так он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что у его страны не осталось красных линий для Украины. Также он добавил фразу на латыни, которая гласит, что по отношению к врагу дозволено все. «Макрон заявил: „Нет больше красных линий, нет больше ограничений“ в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Также Медведев добавил в своему сообщению фразу на латыни, которая переводится как «По отношению к врагу все дозволено».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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