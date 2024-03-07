Медведев жестко ответил Макрону по поводу «красных линий»

Медведев: по отношению к врагу дозволено все

07 марта 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что у России не осталось красных линий для Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось «красных линий» для Франции. Так он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что у его страны не осталось красных линий для Украины. Также он добавил фразу на латыни, которая гласит, что по отношению к врагу дозволено все. «Макрон заявил: „Нет больше красных линий, нет больше ограничений“ в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Также Медведев добавил в своему сообщению фразу на латыни, которая переводится как «По отношению к врагу все дозволено».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России не осталось «красных линий» для Франции. Так он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что у его страны не осталось красных линий для Украины. Также он добавил фразу на латыни, которая гласит, что по отношению к врагу дозволено все. «Макрон заявил: „Нет больше красных линий, нет больше ограничений“ в плане поддержки Украины (Le Monde). Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Также Медведев добавил в своему сообщению фразу на латыни, которая переводится как «По отношению к врагу все дозволено».