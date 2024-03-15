Панк-группа «План Ломоносова» отменила выступление в Перми

Музыкальная панк-группа «План Ломоносова» отменила концерт в Перми, который должен был состояться в субботу. Шоу решили перенести.
«К сожалению, по техническим причинам мы вынуждены перенести концерт группы „План Ломоносова“ в Перми, который должен был состояться 16.03. Новая дата концерта обязательно будет определена и объявлена позже», — сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».
Ранее СМИ сообщали, что якобы существует список артистов, которым запрещено выступать в России из-за позиции по СВО. В нем есть и группа «План Ломоносова». При этом на неделе в Перми также отменили выступление группы «Пилот», которой в реестре запрещенных нет. Ее солист Илья Черт поддерживает спецоперацию.
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