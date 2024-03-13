Группа «Пилот» отменила концерт в Перми

Популярная рок-группа «Пилот» отменила выступление в Перми 14 марта. Концерт перенесли на октябрь, сообщили организаторы.
«По независящим от организаторов и площадки причинам концерт группа „Пилот“ перенесен с 14 марта на новую дату — 19 октября. Все приобретенные билеты действительны на новую дату», — сообщает концерт-холл «Свобода» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по сервису продажи билетов, пермяки заранее выкупили только девять мест за столиками. Сколько продано мест на танцполе, неизвестно. Между тем в Кирове и Ижевске, где «Пилот» выступит 15 и 17 марта, фанаты уже раскупили львиную долю билетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.