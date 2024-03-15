15 марта 2024

Губернатор Комарова позвала жителей ХМАО на спектакли Донецкого театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция моноспектакля Piaf. Любовь не по нотам в частном универсальном театре Theatrum. Верхняя Пышма, казанцева олеся, спектакль piaf любовь не по нотам, частный универсальный театр theatrum
Артисты выступят в ХМАО С 16 по 27 марта Фото:

В ХМАО на гастроли по всем города региона приехали артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, которая пригласила югорчан на спектакль.

«Творческий коллектив одного из известных русских театров в Донецкой народной республике на протяжении последних сложных 10 лет не прекращал репетиции и выступления. С 16 по 27 марта труппа выступит в Когалыме, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани и Югорске», — пригласила Комарова жителей региона на спектакль в telegram-канале.

По словам главы региона, для югорских зрителей артисты подготовили три истории. Первая — о сложных взаимоотношениях детей и взрослых «Случайный человек» Екатерины Гуземы. Вторая — о дружбе, любви и вере, постановка по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». Третья — спектакль «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы из Донецка Анны Ревякиной о судьбе девушки во время военных событий в Донецке в 2014 году.

Донецкий молодежный театр в Макеевке работает с 1971 года. Возглавляет театр генеральный директор-художественный руководитель Владислав Слухаенко. В прошлом году Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале. Глава округа также предложила ученикам театральной студии пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера.

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В ХМАО на гастроли по всем города региона приехали артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, которая пригласила югорчан на спектакль. «Творческий коллектив одного из известных русских театров в Донецкой народной республике на протяжении последних сложных 10 лет не прекращал репетиции и выступления. С 16 по 27 марта труппа выступит в Когалыме, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани и Югорске», — пригласила Комарова жителей региона на спектакль в telegram-канале. По словам главы региона, для югорских зрителей артисты подготовили три истории. Первая — о сложных взаимоотношениях детей и взрослых «Случайный человек» Екатерины Гуземы. Вторая — о дружбе, любви и вере, постановка по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». Третья — спектакль «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы из Донецка Анны Ревякиной о судьбе девушки во время военных событий в Донецке в 2014 году. Донецкий молодежный театр в Макеевке работает с 1971 года. Возглавляет театр генеральный директор-художественный руководитель Владислав Слухаенко. В прошлом году Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале. Глава округа также предложила ученикам театральной студии пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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