Губернатор Комарова позвала жителей ХМАО на спектакли Донецкого театра

16 марта 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Артисты выступят в ХМАО С 16 по 27 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО на гастроли по всем города региона приехали артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, которая пригласила югорчан на спектакль. «Творческий коллектив одного из известных русских театров в Донецкой народной республике на протяжении последних сложных 10 лет не прекращал репетиции и выступления. С 16 по 27 марта труппа выступит в Когалыме, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани и Югорске», — пригласила Комарова жителей региона на спектакль в telegram-канале. По словам главы региона, для югорских зрителей артисты подготовили три истории. Первая — о сложных взаимоотношениях детей и взрослых «Случайный человек» Екатерины Гуземы. Вторая — о дружбе, любви и вере, постановка по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». Третья — спектакль «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы из Донецка Анны Ревякиной о судьбе девушки во время военных событий в Донецке в 2014 году. Донецкий молодежный театр в Макеевке работает с 1971 года. Возглавляет театр генеральный директор-художественный руководитель Владислав Слухаенко. В прошлом году Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале. Глава округа также предложила ученикам театральной студии пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО на гастроли по всем города региона приехали артисты Донецкого республиканского академического молодежного театра. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, которая пригласила югорчан на спектакль. «Творческий коллектив одного из известных русских театров в Донецкой народной республике на протяжении последних сложных 10 лет не прекращал репетиции и выступления. С 16 по 27 марта труппа выступит в Когалыме, Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягани и Югорске», — пригласила Комарова жителей региона на спектакль в telegram-канале. По словам главы региона, для югорских зрителей артисты подготовили три истории. Первая — о сложных взаимоотношениях детей и взрослых «Случайный человек» Екатерины Гуземы. Вторая — о дружбе, любви и вере, постановка по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». Третья — спектакль «Шахтерская дочь» по поэме поэтессы из Донецка Анны Ревякиной о судьбе девушки во время военных событий в Донецке в 2014 году. Донецкий молодежный театр в Макеевке работает с 1971 года. Возглавляет театр генеральный директор-художественный руководитель Владислав Слухаенко. В прошлом году Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале. Глава округа также предложила ученикам театральной студии пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера.