Комарова обсудила планы сотрудничества с артистами театра из ДНР

13 апреля 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

Комарова предложила ученикам театральной студии пройти обучение в Югре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале «Белое пространство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе создание межрегиональной гастрольной карты, а также участие Донецкого театра в окружном фестивале „Белое пространство“», — говорится в сообщении. Глава округа также предложила ученикам театральной студии при Донецком театре пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера. Она отметила, что ребята смогут получить как профессиональное, так и среднее образование по различным творческим направлениям. Ранее URA.RU сообщало, что Донецкий республиканский академический молодежный театр приедет в Екатеринбург на гастроли. Мероприятие начнется 14 марта. Артисты отправятся с постановками по городам Свердловской области.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале «Белое пространство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе создание межрегиональной гастрольной карты, а также участие Донецкого театра в окружном фестивале „Белое пространство“», — говорится в сообщении. Глава округа также предложила ученикам театральной студии при Донецком театре пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера. Она отметила, что ребята смогут получить как профессиональное, так и среднее образование по различным творческим направлениям. Ранее URA.RU сообщало, что Донецкий республиканский академический молодежный театр приедет в Екатеринбург на гастроли. Мероприятие начнется 14 марта. Артисты отправятся с постановками по городам Свердловской области.