Комарова обсудила планы сотрудничества с артистами театра из ДНР

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале «Белое пространство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.
«Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе создание межрегиональной гастрольной карты, а также участие Донецкого театра в окружном фестивале „Белое пространство“», — говорится в сообщении.
Глава округа также предложила ученикам театральной студии при Донецком театре пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера. Она отметила, что ребята смогут получить как профессиональное, так и среднее образование по различным творческим направлениям.
Ранее URA.RU сообщало, что Донецкий республиканский академический молодежный театр приедет в Екатеринбург на гастроли. Мероприятие начнется 14 марта. Артисты отправятся с постановками по городам Свердловской области.
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