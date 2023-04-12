12 апреля 2023
11 апреля 2023

Комарова обсудила планы сотрудничества с артистами театра из ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова предложила ученикам театральной студии пройти обучение в Югре Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале «Белое пространство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона.

«Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе создание межрегиональной гастрольной карты, а также участие Донецкого театра в окружном фестивале „Белое пространство“», — говорится в сообщении.

Глава округа также предложила ученикам театральной студии при Донецком театре пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера. Она отметила, что ребята смогут получить как профессиональное, так и среднее образование по различным творческим направлениям.

Ранее URA.RU сообщало, что Донецкий республиканский академический молодежный театр приедет в Екатеринбург на гастроли. Мероприятие начнется 14 марта. Артисты отправятся с постановками по городам Свердловской области.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна и обсудила создание межрегиональной гастрольной карты и участие коллектива в окружном фестивале «Белое пространство». Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с артистами Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе создание межрегиональной гастрольной карты, а также участие Донецкого театра в окружном фестивале „Белое пространство“», — говорится в сообщении. Глава округа также предложила ученикам театральной студии при Донецком театре пройти обучение в Центре искусств для одаренных детей севера. Она отметила, что ребята смогут получить как профессиональное, так и среднее образование по различным творческим направлениям. Ранее URA.RU сообщало, что Донецкий республиканский академический молодежный театр приедет в Екатеринбург на гастроли. Мероприятие начнется 14 марта. Артисты отправятся с постановками по городам Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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