Макрон: Франция не выступит с наступательными инициативами против России

17 марта 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. «Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы готовы реагировать в зависимости от действий России. <…> Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — сказал Макрон он в интервью ТСН. По его словам, Киев должен находится «в сильной позиции» в возможных переговорах по мировому соглашению. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ. В этом же интервью Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным по телефону. Макрон призвал к «деэскалации». При этом, по его мнению, Европа должна передать Украине «все необходимое» для «повышения обороноспособности» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция сейчас не готова предлагать наступательные инициативы против России, несмотря на то, что поддерживает Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон. «Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы готовы реагировать в зависимости от действий России. <…> Но я пока что не иду с наступательными инициативами», — сказал Макрон он в интервью ТСН. По его словам, Киев должен находится «в сильной позиции» в возможных переговорах по мировому соглашению. При этом он отметил, что Франция будет действовать в зависимости от действий РФ. В этом же интервью Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным по телефону. Макрон призвал к «деэскалации». При этом, по его мнению, Европа должна передать Украине «все необходимое» для «повышения обороноспособности»