16 марта 2024

Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон заявил, что готов выслушать предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию ТСН.

«Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом конфликта. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации», — сказал французский лидер в беседе с ТСН.

Он отметил, что необходимо выйти на устоявшийся справедливый мир. «Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения», — добавил Макрон.

Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Однако в Минобороны РФ ответили, что у России есть все ресурсы для противостояния любому противнику. На Западе в ответ на слова президента Франции об отправке военных заявили, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться».

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию ТСН. «Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом конфликта. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации», — сказал французский лидер в беседе с ТСН. Он отметил, что необходимо выйти на устоявшийся справедливый мир. «Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения», — добавил Макрон. Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Однако в Минобороны РФ ответили, что у России есть все ресурсы для противостояния любому противнику. На Западе в ответ на слова президента Франции об отправке военных заявили, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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