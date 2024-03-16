Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию ТСН.
«Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом конфликта. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации», — сказал французский лидер в беседе с ТСН.
Он отметил, что необходимо выйти на устоявшийся справедливый мир. «Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения», — добавил Макрон.
Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Однако в Минобороны РФ ответили, что у России есть все ресурсы для противостояния любому противнику. На Западе в ответ на слова президента Франции об отправке военных заявили, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию ТСН. «Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом конфликта. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации», — сказал французский лидер в беседе с ТСН. Он отметил, что необходимо выйти на устоявшийся справедливый мир. «Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения», — добавил Макрон. Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Однако в Минобороны РФ ответили, что у России есть все ресурсы для противостояния любому противнику. На Западе в ответ на слова президента Франции об отправке военных заявили, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться».