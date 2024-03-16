Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок Путина

17 марта 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Макрон заявил, что готов выслушать предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию ТСН. «Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом конфликта. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации», — сказал французский лидер в беседе с ТСН. Он отметил, что необходимо выйти на устоявшийся справедливый мир. «Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения», — добавил Макрон. Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину . Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Однако в Минобороны РФ ответили, что у России есть все ресурсы для противостояния любому противнику. На Западе в ответ на слова президента Франции об отправке военных заявили, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию ТСН. «Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать. Роль Франции — быть нервом конфликта. Надо с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации», — сказал французский лидер в беседе с ТСН. Он отметил, что необходимо выйти на устоявшийся справедливый мир. «Если вдруг он захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения», — добавил Макрон. Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину. Позже он сказал, что «не исключать что-то — не значит делать это», передает деловое издание «Взгляд». Однако в Минобороны РФ ответили, что у России есть все ресурсы для противостояния любому противнику. На Западе в ответ на слова президента Франции об отправке военных заявили, что такая инициатива необходима, чтобы «заставить президента РФ Владимира Путина бояться».