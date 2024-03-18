В Белом доме признали, что Путин остается президентом России

19 марта 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Вашингтон признает Владимира Путина президентом России и будет действовать, исходя из этого факта. Такое заявление положило конец дискуссиям о возможном непризнании легитимности российского лидера со стороны американской администрации, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Реальность такова, что президент Путин — это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине… и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — заявил Салливан на брифинге в Белом доме. Ранее в США заявляли, что якобы выборы в России не легитимные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не согласны с такими оценками Вашингтона. При этом во временной рабочей группе Совета по правам человека заявили, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон признает Владимира Путина президентом России и будет действовать, исходя из этого факта. Такое заявление положило конец дискуссиям о возможном непризнании легитимности российского лидера со стороны американской администрации, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Реальность такова, что президент Путин — это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине… и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — заявил Салливан на брифинге в Белом доме. Ранее в США заявляли, что якобы выборы в России не легитимные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не согласны с такими оценками Вашингтона. При этом во временной рабочей группе Совета по правам человека заявили, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены.