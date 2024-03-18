18 марта 2024

В Белом доме признали, что Путин остается президентом России

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новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Вашингтон признает Владимира Путина президентом России и будет действовать, исходя из этого факта. Такое заявление положило конец дискуссиям о возможном непризнании легитимности российского лидера со стороны американской администрации, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Реальность такова, что президент Путин — это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине… и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — заявил Салливан на брифинге в Белом доме.

Ранее в США заявляли, что якобы выборы в России не легитимные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не согласны с такими оценками Вашингтона. При этом во временной рабочей группе Совета по правам человека заявили, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены.

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Вашингтон признает Владимира Путина президентом России и будет действовать, исходя из этого факта. Такое заявление положило конец дискуссиям о возможном непризнании легитимности российского лидера со стороны американской администрации, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Реальность такова, что президент Путин — это президент России. Нам приходилось действовать в этой реальности на всем протяжении войны на Украине… и мы продолжим действовать в этой реальности, но эта реальность не отменяет того, что выборы не соответствовали критериям свободы и демократичности», — заявил Салливан на брифинге в Белом доме. Ранее в США заявляли, что якобы выборы в России не легитимные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не согласны с такими оценками Вашингтона. При этом во временной рабочей группе Совета по правам человека заявили, что избирательные права граждан и кандидатов были соблюдены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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