В Екатеринбурге жители домов на Вторчермете остались без света и тепла

19 марта 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

В нескольких домах могут отключить еще и горячую воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Вторчермете жители нескольких домов на улице Санаторная и Агрономическая остались без света и отопления. По словам жильцов, в скором времени обещают отключить еще и горячую воду. Об этом рассказал читатель URA.RU. «У нас тут коммунальная авария на Вторчермете. Полдня нет света, отключили отопление, говорят, что скоро могут отключить горячую воду. Все это сегодня на улице Санаторной. Горсети разбираются, но пока ничего сделать не могут — что-то на подстанции, какая-то большая авария. По срокам никаких прогнозов», — рассказал один из жителей. На Агрономической люди также жалуются на частичные отключения. «Осталось газ перекрыть и все… Приплыли», — пишет один из жильцов в домовом чате. «Да ладно, пусть кислород сразу перекрывают, задолбали блин», — возмущается другой. Обновлено в 22:41 В ЕДДС корреспонденту URA.RU рассказали, что произошло отключение теплопункта. «Отключено до 23:00», — добавили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Вторчермете жители нескольких домов на улице Санаторная и Агрономическая остались без света и отопления. По словам жильцов, в скором времени обещают отключить еще и горячую воду. Об этом рассказал читатель URA.RU. «У нас тут коммунальная авария на Вторчермете. Полдня нет света, отключили отопление, говорят, что скоро могут отключить горячую воду. Все это сегодня на улице Санаторной. Горсети разбираются, но пока ничего сделать не могут — что-то на подстанции, какая-то большая авария. По срокам никаких прогнозов», — рассказал один из жителей. На Агрономической люди также жалуются на частичные отключения. «Осталось газ перекрыть и все… Приплыли», — пишет один из жильцов в домовом чате. «Да ладно, пусть кислород сразу перекрывают, задолбали блин», — возмущается другой. Обновлено в 22:41 В ЕДДС корреспонденту URA.RU рассказали, что произошло отключение теплопункта. «Отключено до 23:00», — добавили там.