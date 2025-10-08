Екатеринбуржцев готовят к росту цен в ресторанах

Екатеринбуржцам стоит готовиться к тому, что в следующем году ценник в ресторанах вырастет. Связано это будет с тем, что с 1 января 2026 года заведения ждет повышение НДС до 22%, рассказала профессиональный бухгалтер для HoReCa Марина Панфилова.
«Мы с вами понимаем, что увеличение ставки НДС повлияет на цены. Вы закупаете продукты питания, материальные ценности у организации, которые на общей системе налогообложения. У них НДС вырастет, соответственно, стоимость продуктов возрастет», — пояснила Панфилова на бизнес-завтраке для рестораторов.
Ранее эксперты отмечали, что повышение НДС и другие изменения в налоговом законодательстве, анонсированные Минфином, могут существенно осложнить работу малого и среднего бизнеса. Ожидается, что подобные меры приведут к росту цен на товары и услуги, а также увеличат налоговую нагрузку на предпринимателей, что уже вызывало опасения среди представителей делового сообщества.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!