Екатеринбуржцев готовят к росту цен в ресторанах

В ресторанах Екатеринбурга прогнозируют рост цен из-за налоговой реформы
Ценник на блюда может повысится в начале 2026 года
Ценник на блюда может повысится в начале 2026 года

Екатеринбуржцам стоит готовиться к тому, что в следующем году ценник в ресторанах вырастет. Связано это будет с тем, что с 1 января 2026 года заведения ждет повышение НДС до 22%, рассказала профессиональный бухгалтер для HoReCa Марина Панфилова.

«Мы с вами понимаем, что увеличение ставки НДС повлияет на цены. Вы закупаете продукты питания, материальные ценности у организации, которые на общей системе налогообложения. У них НДС вырастет, соответственно, стоимость продуктов возрастет», — пояснила Панфилова на бизнес-завтраке для рестораторов.

Ранее эксперты отмечали, что повышение НДС и другие изменения в налоговом законодательстве, анонсированные Минфином, могут существенно осложнить работу малого и среднего бизнеса. Ожидается, что подобные меры приведут к росту цен на товары и услуги, а также увеличат налоговую нагрузку на предпринимателей, что уже вызывало опасения среди представителей делового сообщества.

