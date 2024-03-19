19 марта 2024

В Индустриальном районе Перми появится новая школа

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую школу планируют построить до конца 2026 года Фото:

Власти Перми начали поиски подрядчика для строительства новой школы. Учреждение намерены построить в Индустриальном районе на улице Архитектора Свиязева. Стоимость работ оценивают в 1,3 млрд рублей.

«Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми. Объект предназначен для организации образовательного процесса для 1050 учащихся (42 класса для учащихся с 5-11 класс, по 6 классов в 7 параллелях). Начальная цена — 1,3 млрд рублей», — сказано в технической документации, которая размещена на сайте госзакупок.

Уточняется, что строительство должны закончить до 31 декабря 2026 года. Название компании, которая будет возводить школу объявят 10 апреля 2024 года.

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Власти Перми начали поиски подрядчика для строительства новой школы. Учреждение намерены построить в Индустриальном районе на улице Архитектора Свиязева. Стоимость работ оценивают в 1,3 млрд рублей. «Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми. Объект предназначен для организации образовательного процесса для 1050 учащихся (42 класса для учащихся с 5-11 класс, по 6 классов в 7 параллелях). Начальная цена — 1,3 млрд рублей», — сказано в технической документации, которая размещена на сайте госзакупок. Уточняется, что строительство должны закончить до 31 декабря 2026 года. Название компании, которая будет возводить школу объявят 10 апреля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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