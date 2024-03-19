Общество Образование В Индустриальном районе Перми появится новая школа 20 марта 2024 в 15:46 Размер текста - 17 + Новую школу планируют построить до конца 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Перми начали поиски подрядчика для строительства новой школы. Учреждение намерены построить в Индустриальном районе на улице Архитектора Свиязева. Стоимость работ оценивают в 1,3 млрд рублей. «Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми. Объект предназначен для организации образовательного процесса для 1050 учащихся (42 класса для учащихся с 5-11 класс, по 6 классов в 7 параллелях). Начальная цена — 1,3 млрд рублей», — сказано в технической документации, которая размещена на сайте госзакупок. Уточняется, что строительство должны закончить до 31 декабря 2026 года. Название компании, которая будет возводить школу объявят 10 апреля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Перми начали поиски подрядчика для строительства новой школы. Учреждение намерены построить в Индустриальном районе на улице Архитектора Свиязева. Стоимость работ оценивают в 1,3 млрд рублей. «Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми. Объект предназначен для организации образовательного процесса для 1050 учащихся (42 класса для учащихся с 5-11 класс, по 6 классов в 7 параллелях). Начальная цена — 1,3 млрд рублей», — сказано в технической документации, которая размещена на сайте госзакупок. Уточняется, что строительство должны закончить до 31 декабря 2026 года. Название компании, которая будет возводить школу объявят 10 апреля 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям