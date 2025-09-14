ЦИК: «Единая Россия» лидирует на выборах в челябинское Заксобрание

Опубликованы первые итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Лидером стала партия «Единая Россия». Это следует из данных ЦИК.
Вторую позицию занимает «Справедливая Россия — За правду». На третьей строчке находится ЛДПР.
Ранее, по итогам обработки первых 1,06% протоколов, «Единая Россия» также лидировала с результатом 54,35%, за ней следовали «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР. Выборы в Законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва проходили с 12 по 14 сентября, а распределение депутатских мандатов осуществляется как по партийным спискам, так и по одномандатным округам.
