20 марта 2024

Депутаты-курильщики из думы ХМАО испортили себе жизнь. Видео

Депутат Сердюк попросил коллег не курить в здании думы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, бросил курить, сигареты
Эсер Михаил Сердюк попросил коллег не курить в здании думы Фото:

Глава фракции «Справедливой России» Михаил Сердюк заявил, что никотинозависимые парламентарии курят прямо в помещении думы, отравляя коллег табачным дымом. Однако фамилии нарушителей называть не стал и во время трансляции заседания дпопросил парламентариев курить на улице.

«Сейчас на перерыв разойдемся, коллегам — проявлять уважение, не курить в здании думы. Есть такой бич. Если будем соблюдать все законы, которые принимали, всем окружающим будет приятно. Надо найти возможность это сделать на улице», — заявил Сердюк.

Спикер заксобрания Борис Хохряков его поддержал. Теперь, чтобы не нарваться на штрафы, которые недавно депутаты приняли сами, им придется искать места для курения там, где это положено — на улице и не ближе 15 метров от входа в думу.

Ранее URA.RU писало о том, что дума ХМАО поддержала введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании.

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Глава фракции «Справедливой России» Михаил Сердюк заявил, что никотинозависимые парламентарии курят прямо в помещении думы, отравляя коллег табачным дымом. Однако фамилии нарушителей называть не стал и во время трансляции заседания дпопросил парламентариев курить на улице. «Сейчас на перерыв разойдемся, коллегам — проявлять уважение, не курить в здании думы. Есть такой бич. Если будем соблюдать все законы, которые принимали, всем окружающим будет приятно. Надо найти возможность это сделать на улице», — заявил Сердюк. Спикер заксобрания Борис Хохряков его поддержал. Теперь, чтобы не нарваться на штрафы, которые недавно депутаты приняли сами, им придется искать места для курения там, где это положено — на улице и не ближе 15 метров от входа в думу. Ранее URA.RU писало о том, что дума ХМАО поддержала введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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