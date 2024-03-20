Депутаты-курильщики из думы ХМАО испортили себе жизнь. Видео

Депутат Сердюк попросил коллег не курить в здании думы ХМАО

21 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Эсер Михаил Сердюк попросил коллег не курить в здании думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава фракции «Справедливой России» Михаил Сердюк заявил, что никотинозависимые парламентарии курят прямо в помещении думы, отравляя коллег табачным дымом. Однако фамилии нарушителей называть не стал и во время трансляции заседания дпопросил парламентариев курить на улице. «Сейчас на перерыв разойдемся, коллегам — проявлять уважение, не курить в здании думы. Есть такой бич. Если будем соблюдать все законы, которые принимали, всем окружающим будет приятно. Надо найти возможность это сделать на улице», — заявил Сердюк. Спикер заксобрания Борис Хохряков его поддержал. Теперь, чтобы не нарваться на штрафы, которые недавно депутаты приняли сами, им придется искать места для курения там, где это положено — на улице и не ближе 15 метров от входа в думу. Ранее URA.RU писало о том, что дума ХМАО поддержала введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава фракции «Справедливой России» Михаил Сердюк заявил, что никотинозависимые парламентарии курят прямо в помещении думы, отравляя коллег табачным дымом. Однако фамилии нарушителей называть не стал и во время трансляции заседания дпопросил парламентариев курить на улице. «Сейчас на перерыв разойдемся, коллегам — проявлять уважение, не курить в здании думы. Есть такой бич. Если будем соблюдать все законы, которые принимали, всем окружающим будет приятно. Надо найти возможность это сделать на улице», — заявил Сердюк. Спикер заксобрания Борис Хохряков его поддержал. Теперь, чтобы не нарваться на штрафы, которые недавно депутаты приняли сами, им придется искать места для курения там, где это положено — на улице и не ближе 15 метров от входа в думу. Ранее URA.RU писало о том, что дума ХМАО поддержала введение штрафов за курение у подъездов, в парках, парковках и других общественных местах. Решение было принято большинством голосов на очередном заседании.