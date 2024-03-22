В Екатеринбурге осудили бывших статусных полицейских

Суд оштрафовал екатеринбургских полицейских, бравших взятки

22 марта 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Бывшие полицейские находятся под подпиской о невыезде Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю начальнику отдела полиции №6 подполковнику Игорю Киселеву и экс-начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП-12 майору Максиму Кузьмину. Их признали виновными в получении взятки, уточнили URA.RU в суде. Кузьмину назначили штраф в размере двух миллионов, Киселеву — 950 тысяч рублей. Следующие два года они не смогут работать на службе. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. «Кузьмин вину не признал, Киселев — частично», — добавили в суде. По версии следствия, в апреле 2022 года в дежурную часть ОП-12 поступило сообщение о хищении имущества из садового дома в СНТ «Василек». Было возбуждено уголовное дело, которое вскоре раскрыли. На следующий день после задержания к Киселеву обратился бизнесмен из Азербайджана (родственник задержанного). Он предложил ему за 200 тысяч рублей прекратить дело. Тогда подполковник обратился к Кузьмину с просьбой оказать содействие. Тот помог, но потребовал еще 50 тысяч рублей за возвращение подозреваемому паспорта. Кроме того, в качестве вознаграждения Киселев получил коробку от IPhone 13, но та оказалась пустой. После этого его задержали оперативники управления службы безопасности. А затем и Кузьмина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю начальнику отдела полиции №6 подполковнику Игорю Киселеву и экс-начальнику отдела по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска ОП-12 майору Максиму Кузьмину. Их признали виновными в получении взятки, уточнили URA.RU в суде. Кузьмину назначили штраф в размере двух миллионов, Киселеву — 950 тысяч рублей. Следующие два года они не смогут работать на службе. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. «Кузьмин вину не признал, Киселев — частично», — добавили в суде. По версии следствия, в апреле 2022 года в дежурную часть ОП-12 поступило сообщение о хищении имущества из садового дома в СНТ «Василек». Было возбуждено уголовное дело, которое вскоре раскрыли. На следующий день после задержания к Киселеву обратился бизнесмен из Азербайджана (родственник задержанного). Он предложил ему за 200 тысяч рублей прекратить дело. Тогда подполковник обратился к Кузьмину с просьбой оказать содействие. Тот помог, но потребовал еще 50 тысяч рублей за возвращение подозреваемому паспорта. Кроме того, в качестве вознаграждения Киселев получил коробку от IPhone 13, но та оказалась пустой. После этого его задержали оперативники управления службы безопасности. А затем и Кузьмина.