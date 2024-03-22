Челябинцы, напуганные трагедией в «Крокус Сити Холле», могут получить помощь

23 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Челябинцы могут пообщаться с психологами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «В такие сложные моменты особенно важно помнить, что никто не должен оставаться один со своим горем. Если вам нужна поддержка, вы можете обратиться по специализированным телефонам экстренной психологической помощи», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Помощь доступна по телефону доверия Областной психоневрологической больницы №1 +7(351)269-77-77. Также Минздрав России открыл горячую линию психологической поддержки в НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского по номеру +7 495-637-70-70. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области, напуганные терактом или потерявшие близких в трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут получить психологическую помощь по телефону. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. «В такие сложные моменты особенно важно помнить, что никто не должен оставаться один со своим горем. Если вам нужна поддержка, вы можете обратиться по специализированным телефонам экстренной психологической помощи», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Помощь доступна по телефону доверия Областной психоневрологической больницы №1 +7(351)269-77-77. Также Минздрав России открыл горячую линию психологической поддержки в НМИЦ психиатрии имени В.П. Сербского по номеру +7 495-637-70-70. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 60 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.