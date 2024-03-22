На трассе Сургут — Лянтор в ХМАО столкнулись два автомобиля. По информации очевидцев в соцсети, в ДТП есть погибшие.
«Трасса Сургут — Лянтор. Дорогу с Лянтора перекрыли, авария со смертельным исходом», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут».
Со слов очевидцев, один из автомобилей марки LADA был полон пассажиров. В результате ДТП один из них погиб. ЧП произошло ориентировочно на 40 километре трассы. На месте работают полиция и спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.
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