На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП. Фото, видео

23 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Сургут — Лянтор в ХМАО столкнулись два автомобиля. По информации очевидцев в соцсети, в ДТП есть погибшие. «Трасса Сургут — Лянтор. Дорогу с Лянтора перекрыли, авария со смертельным исходом», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут». Со слов очевидцев, один из автомобилей марки LADA был полон пассажиров. В результате ДТП один из них погиб. ЧП произошло ориентировочно на 40 километре трассы. На месте работают полиция и спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается. Смертельное ДТП на трассе Сургут — Лянтор Подписчик URA.RU Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Сургут — Лянтор в ХМАО столкнулись два автомобиля. По информации очевидцев в соцсети, в ДТП есть погибшие. «Трасса Сургут — Лянтор. Дорогу с Лянтора перекрыли, авария со смертельным исходом», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут». Со слов очевидцев, один из автомобилей марки LADA был полон пассажиров. В результате ДТП один из них погиб. ЧП произошло ориентировочно на 40 километре трассы. На месте работают полиция и спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.