22 марта 2024

На трассе в ХМАО произошло смертельное ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работает полиция Фото:

На трассе Сургут — Лянтор в ХМАО столкнулись два автомобиля. По информации очевидцев в соцсети, в ДТП есть погибшие.

«Трасса Сургут — Лянтор. Дорогу с Лянтора перекрыли, авария со смертельным исходом», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут».

Со слов очевидцев, один из автомобилей марки LADA был полон пассажиров. В результате ДТП один из них погиб. ЧП произошло ориентировочно на 40 километре трассы. На месте работают полиция и спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.

Смертельное ДТП на трассе Сургут — Лянтор
Смертельное ДТП на трассе Сургут — Лянтор
Фото:

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На трассе Сургут — Лянтор в ХМАО столкнулись два автомобиля. По информации очевидцев в соцсети, в ДТП есть погибшие. «Трасса Сургут — Лянтор. Дорогу с Лянтора перекрыли, авария со смертельным исходом», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС Сургут». Со слов очевидцев, один из автомобилей марки LADA был полон пассажиров. В результате ДТП один из них погиб. ЧП произошло ориентировочно на 40 километре трассы. На месте работают полиция и спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО — Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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