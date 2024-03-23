Женщину с ребенком на инвалидной коляске спасли в теракте в «Крокусе»

24 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Люди помогли спустить коляску с ребенком по лестнице Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Во время теракта в «Крокус Сити Холле» люди помогли женщине спустить с лестницы коляску с ребенком-инвалидом. Об этом рассказал мать и посетительница концерта группы «Пикник» Анна. «У меня ребенок-колясочник, я сначала хотела по пустой лестнице бежать, но увидела там внизу тело девушки. Тогда мы по другой лестнице пошли, и там нам люди помогли спуститься. <…> Без коляски мы бы не убежали», — сказала Анна РБК Тюмень. По словам женщины, когда начался теракт они с ребенком находились на втором этаже. Вначале она искала места, где можно было бы скрыться с ребенком, однако после двинулись с толпой к лестнице. В этом момент по громкой связи рекомендовали не пользоваться лифтами. В Подмосковье вечером 22 марта террористы начали стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». В тот момент 15-летний парень, подрабатывающий в гардеробе, вывел на улицу больше сотни человек, передает RT. Кроме того, мужчина вступил в схватку с террористом, расстреливавшем людей в концертном зале, благодаря чему спас десятки людей. Когда неизвестный начал перезаряжать оружие, герой оттолкнул жену подальше, а сам напал на преступника сбоку, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» люди помогли женщине спустить с лестницы коляску с ребенком-инвалидом. Об этом рассказал мать и посетительница концерта группы «Пикник» Анна. «У меня ребенок-колясочник, я сначала хотела по пустой лестнице бежать, но увидела там внизу тело девушки. Тогда мы по другой лестнице пошли, и там нам люди помогли спуститься. <…> Без коляски мы бы не убежали», — сказала Анна РБК Тюмень. По словам женщины, когда начался теракт они с ребенком находились на втором этаже. Вначале она искала места, где можно было бы скрыться с ребенком, однако после двинулись с толпой к лестнице. В этом момент по громкой связи рекомендовали не пользоваться лифтами. В Подмосковье вечером 22 марта террористы начали стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». В тот момент 15-летний парень, подрабатывающий в гардеробе, вывел на улицу больше сотни человек, передает RT. Кроме того, мужчина вступил в схватку с террористом, расстреливавшем людей в концертном зале, благодаря чему спас десятки людей. Когда неизвестный начал перезаряжать оружие, герой оттолкнул жену подальше, а сам напал на преступника сбоку, передает «Царьград».