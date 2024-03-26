В ХМАО прокуратура лишила водительских прав мужчину из-за проблем с алкоголем

27 марта 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Югорчанин был лишен водительских прав из-за проблем с алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Белоярского добился лишения водительских прав жителя города, который состоит на учете у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Судом исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Мужчина, имея водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога. Его диагноз является противопоказанием для управления транспортным средством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокурор Белоярского добился лишения водительских прав жителя города, который состоит на учете у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Судом исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Мужчина, имея водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога. Его диагноз является противопоказанием для управления транспортным средством.