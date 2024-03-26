В ХМАО прокуратура лишила водительских прав мужчину из-за проблем с алкоголем

Прокурор Белоярского добился лишения водительских прав жителя города, который состоит на учете у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Судом исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Мужчина, имея водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога. Его диагноз является противопоказанием для управления транспортным средством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.