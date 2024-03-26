26 марта 2024

В ХМАО прокуратура лишила водительских прав мужчину из-за проблем с алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Югорчанин был лишен водительских прав из-за проблем с алкоголем Фото:

Прокурор Белоярского добился лишения водительских прав жителя города, который состоит на учете у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Судом исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Мужчина, имея водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога. Его диагноз является противопоказанием для управления транспортным средством.

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Прокурор Белоярского добился лишения водительских прав жителя города, который состоит на учете у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Судом исковые требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Мужчина, имея водительское удостоверение, состоит на учете у врача-нарколога. Его диагноз является противопоказанием для управления транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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