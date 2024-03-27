В Германии считают, что конфликт на Украине завершится в 2024 году

27 марта 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Немецкий обозреватель Шильц заявил, что спецоперация на Украине может закончиться в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии считают, что конфликт на Украине может быть закончен уже в этом году. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц. «Украине грозит опасность оказаться в обороне в этом году. Американская помощь Киеву будет резко сокращена, а Евросоюзу не хватит сил и политической воли, чтобы полноценно заменить США. К тому же риск прорыва российских вооруженных сил вглубь страны, к Днепру, сейчас высок», — сообщает Шильц в своем материале в издании Die Welt. Шильц указывает на то, что Европа ограничивает поставки оружия на Украину. В частности, она опасается поставлять ракеты по типу Taurus из-за ядерного статуса России. По мнению обозревателя, переговорная позиция Украины в будущем может ухудшиться и это создаст дорогу к замораживанию конфликта. Шильц считает, что у Киева нет шансов на возвращение потерянных земель. Журналист также заявляет о том, что Украина может потерять и другие территории в результате российского наступления, поскольку линии обороны второго и третьего порядка значительно слабее первой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии считают, что конфликт на Украине может быть закончен уже в этом году. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц. «Украине грозит опасность оказаться в обороне в этом году. Американская помощь Киеву будет резко сокращена, а Евросоюзу не хватит сил и политической воли, чтобы полноценно заменить США. К тому же риск прорыва российских вооруженных сил вглубь страны, к Днепру, сейчас высок», — сообщает Шильц в своем материале в издании Die Welt. Шильц указывает на то, что Европа ограничивает поставки оружия на Украину. В частности, она опасается поставлять ракеты по типу Taurus из-за ядерного статуса России. По мнению обозревателя, переговорная позиция Украины в будущем может ухудшиться и это создаст дорогу к замораживанию конфликта. Шильц считает, что у Киева нет шансов на возвращение потерянных земель. Журналист также заявляет о том, что Украина может потерять и другие территории в результате российского наступления, поскольку линии обороны второго и третьего порядка значительно слабее первой.