В Германии считают, что конфликт на Украине завершится в 2024 году

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Немецкий обозреватель Шильц заявил, что спецоперация на Украине может закончиться в этом году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Германии считают, что конфликт на Украине может быть закончен уже в этом году. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

«Украине грозит опасность оказаться в обороне в этом году. Американская помощь Киеву будет резко сокращена, а Евросоюзу не хватит сил и политической воли, чтобы полноценно заменить США. К тому же риск прорыва российских вооруженных сил вглубь страны, к Днепру, сейчас высок», — сообщает Шильц в своем материале в издании Die Welt.

Шильц указывает на то, что Европа ограничивает поставки оружия на Украину. В частности, она опасается поставлять ракеты по типу Taurus из-за ядерного статуса России. По мнению обозревателя, переговорная позиция Украины в будущем может ухудшиться и это создаст дорогу к замораживанию конфликта.

Шильц считает, что у Киева нет шансов на возвращение потерянных земель. Журналист также заявляет о том, что Украина может потерять и другие территории в результате российского наступления, поскольку линии обороны второго и третьего порядка значительно слабее первой.

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В Германии считают, что конфликт на Украине может быть закончен уже в этом году. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц. «Украине грозит опасность оказаться в обороне в этом году. Американская помощь Киеву будет резко сокращена, а Евросоюзу не хватит сил и политической воли, чтобы полноценно заменить США. К тому же риск прорыва российских вооруженных сил вглубь страны, к Днепру, сейчас высок», — сообщает Шильц в своем материале в издании Die Welt. Шильц указывает на то, что Европа ограничивает поставки оружия на Украину. В частности, она опасается поставлять ракеты по типу Taurus из-за ядерного статуса России. По мнению обозревателя, переговорная позиция Украины в будущем может ухудшиться и это создаст дорогу к замораживанию конфликта. Шильц считает, что у Киева нет шансов на возвращение потерянных земель. Журналист также заявляет о том, что Украина может потерять и другие территории в результате российского наступления, поскольку линии обороны второго и третьего порядка значительно слабее первой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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