27 марта 2024

Совладелец пермской сети аптек Николай Шаврин признан банкротом

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Клипарт по теме Аптека. Москва, зеленый крест, аптека
Владельцы аптек в Перми признаны банкротами Фото:

Совладелец аптечной сети «Аптека от склада» Николай Шаврин признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

«Николай Шаврин, как и его бизнес-партнер Андрей Годовалов признан банкротом. В отношении его введена процедура реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.

В ноябре 2023 года оба бизнесмена обратились в суд, чтобы признать себя несостоятельными. Годовалов начинал свою работу в качестве предпринимателя еще в 1998 году. Позже вместе с Шавриным у них появилась компания в Москве, которая занималась фармацевтической деятельностью.

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Совладелец аптечной сети «Аптека от склада» Николай Шаврин признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Николай Шаврин, как и его бизнес-партнер Андрей Годовалов признан банкротом. В отношении его введена процедура реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. В ноябре 2023 года оба бизнесмена обратились в суд, чтобы признать себя несостоятельными. Годовалов начинал свою работу в качестве предпринимателя еще в 1998 году. Позже вместе с Шавриным у них появилась компания в Москве, которая занималась фармацевтической деятельностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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