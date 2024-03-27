Совладелец пермской сети аптек Николай Шаврин признан банкротом

28 марта 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Владельцы аптек в Перми признаны банкротами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совладелец аптечной сети «Аптека от склада» Николай Шаврин признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Николай Шаврин, как и его бизнес-партнер Андрей Годовалов признан банкротом. В отношении его введена процедура реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. В ноябре 2023 года оба бизнесмена обратились в суд, чтобы признать себя несостоятельными. Годовалов начинал свою работу в качестве предпринимателя еще в 1998 году. Позже вместе с Шавриным у них появилась компания в Москве, которая занималась фармацевтической деятельностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совладелец аптечной сети «Аптека от склада» Николай Шаврин признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Николай Шаврин, как и его бизнес-партнер Андрей Годовалов признан банкротом. В отношении его введена процедура реализации имущества», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. В ноябре 2023 года оба бизнесмена обратились в суд, чтобы признать себя несостоятельными. Годовалов начинал свою работу в качестве предпринимателя еще в 1998 году. Позже вместе с Шавриным у них появилась компания в Москве, которая занималась фармацевтической деятельностью.