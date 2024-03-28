Самолет из Москвы сел в Челябинске вместо Магнитогорска из-за тумана

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
В самолете летели старшеклассники с выставки на ВДНХ Фото:

Самолет из аэропорта Шереметьево вместо Магнитогорска 28 марта вынужден был совершить посадку в Челябинске из-за сильного тумана. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Верхнеуральского района, куда должны были вернуться 43 старшеклассника после посещения столичной выставки.

«Самолет из-за погодных условия вынужден был совершить посадку в Челябинске. Со всеми детьми все в порядке, их доставят по домам автобусами», — уточнили URA.RU в пресс-службе района.

В пресс-службе района пояснили, что 43 старшеклассника отправились 26 марта на выставку «Россия» на ВДНХ. О задержке прибытия детей предупредили родителей, с группой находится сопровождающий.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска, аэропорт временно не принимает самолеты из-за сложных погодных условий. Ранее в региональном ГИБДД предупредили водителей о сильном тумане с видимостью 10 метров.

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Самолет из аэропорта Шереметьево вместо Магнитогорска 28 марта вынужден был совершить посадку в Челябинске из-за сильного тумана. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Верхнеуральского района, куда должны были вернуться 43 старшеклассника после посещения столичной выставки. «Самолет из-за погодных условия вынужден был совершить посадку в Челябинске. Со всеми детьми все в порядке, их доставят по домам автобусами», — уточнили URA.RU в пресс-службе района. В пресс-службе района пояснили, что 43 старшеклассника отправились 26 марта на выставку «Россия» на ВДНХ. О задержке прибытия детей предупредили родителей, с группой находится сопровождающий. Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска, аэропорт временно не принимает самолеты из-за сложных погодных условий. Ранее в региональном ГИБДД предупредили водителей о сильном тумане с видимостью 10 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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