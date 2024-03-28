Самолет из Москвы сел в Челябинске вместо Магнитогорска из-за тумана

В самолете летели старшеклассники с выставки на ВДНХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет из аэропорта Шереметьево вместо Магнитогорска 28 марта вынужден был совершить посадку в Челябинске из-за сильного тумана. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Верхнеуральского района, куда должны были вернуться 43 старшеклассника после посещения столичной выставки.

«Самолет из-за погодных условия вынужден был совершить посадку в Челябинске. Со всеми детьми все в порядке, их доставят по домам автобусами», — уточнили URA.RU в пресс-службе района.

В пресс-службе района пояснили, что 43 старшеклассника отправились 26 марта на выставку «Россия» на ВДНХ. О задержке прибытия детей предупредили родителей, с группой находится сопровождающий.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Магнитогорска, аэропорт временно не принимает самолеты из-за сложных погодных условий. Ранее в региональном ГИБДД предупредили водителей о сильном тумане с видимостью 10 метров.