На дорогах Челябинской области утром 28 марта из-за потепления и осадков наблюдается сильный туман с ограничением видимости до десяти метров. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«Внимание! На территории Челябинской области местами идут осадки в виде дождя, ограничение видимости из-за тумана. Видимость ограничена, местами до 10 метров», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Накануне в региональном ГИБДД предупреждали о том, что на трассе М-5 на 1736 км автодороги Москва — Уфа — Челябинск на Уреньге из-за дождя и тумана ограничена видимость.
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