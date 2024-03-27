27 марта 2024

Челябинских водителей предупредили о сильном тумане с видимостью 10 метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
На дорогах региона ограничена видимость из-за тумана Фото:

На дорогах Челябинской области утром 28 марта из-за потепления и осадков наблюдается сильный туман с ограничением видимости до десяти метров. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Внимание! На территории Челябинской области местами идут осадки в виде дождя, ограничение видимости из-за тумана. Видимость ограничена, местами до 10 метров», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области».

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Накануне в региональном ГИБДД предупреждали о том, что на трассе М-5 на 1736 км автодороги Москва — Уфа — Челябинск на Уреньге из-за дождя и тумана ограничена видимость.

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На дорогах Челябинской области утром 28 марта из-за потепления и осадков наблюдается сильный туман с ограничением видимости до десяти метров. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Внимание! На территории Челябинской области местами идут осадки в виде дождя, ограничение видимости из-за тумана. Видимость ограничена, местами до 10 метров», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Челябинской области». В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Накануне в региональном ГИБДД предупреждали о том, что на трассе М-5 на 1736 км автодороги Москва — Уфа — Челябинск на Уреньге из-за дождя и тумана ограничена видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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