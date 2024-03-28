28 марта 2024
27 марта 2024

Жителей Нижневартовска пугает мужчина, который заходит в открытые квартиры. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помещение Росимущества Курганской области. Курган., дверь закрыта, дверная ручка, вход
Мужчина заходит в чужие квартиры в микрорайоне 9А Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина ходит по квартирам микрорайона 9А и дергает за ручки дверей. Он заходит в чужие дома, если двери не закрыты, рассказали жители дома.

«Здравствуйте! Ужасающая ситуация. Данный гражданин ходит в утреннее и ночное время по домам микрорайона 9А. Дергает за ручки дверей и спокойно заходит в квартиры. Соседи обращались к участковому — безрезультатно! Может быть кто-то узнает мужчину на видео? Страшно от увиденного. У детей сейчас каникулы, они одни дома сидят!» — написали жители района в telegram-канале «ЧП [В] Нижневартовске».

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина ходит по квартирам микрорайона 9А и дергает за ручки дверей. Он заходит в чужие дома, если двери не закрыты, рассказали жители дома. «Здравствуйте! Ужасающая ситуация. Данный гражданин ходит в утреннее и ночное время по домам микрорайона 9А. Дергает за ручки дверей и спокойно заходит в квартиры. Соседи обращались к участковому — безрезультатно! Может быть кто-то узнает мужчину на видео? Страшно от увиденного. У детей сейчас каникулы, они одни дома сидят!» — написали жители района в telegram-канале «ЧП [В] Нижневартовске». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...