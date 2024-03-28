Жителей Нижневартовска пугает мужчина, который заходит в открытые квартиры. Видео

29 марта 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Мужчина заходит в чужие квартиры в микрорайоне 9А Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина ходит по квартирам микрорайона 9А и дергает за ручки дверей. Он заходит в чужие дома, если двери не закрыты, рассказали жители дома. «Здравствуйте! Ужасающая ситуация. Данный гражданин ходит в утреннее и ночное время по домам микрорайона 9А. Дергает за ручки дверей и спокойно заходит в квартиры. Соседи обращались к участковому — безрезультатно! Может быть кто-то узнает мужчину на видео? Страшно от увиденного. У детей сейчас каникулы, они одни дома сидят!» — написали жители района в telegram-канале «ЧП [В] Нижневартовске». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина ходит по квартирам микрорайона 9А и дергает за ручки дверей. Он заходит в чужие дома, если двери не закрыты, рассказали жители дома. «Здравствуйте! Ужасающая ситуация. Данный гражданин ходит в утреннее и ночное время по домам микрорайона 9А. Дергает за ручки дверей и спокойно заходит в квартиры. Соседи обращались к участковому — безрезультатно! Может быть кто-то узнает мужчину на видео? Страшно от увиденного. У детей сейчас каникулы, они одни дома сидят!» — написали жители района в telegram-канале «ЧП [В] Нижневартовске». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ ожидается.