28 марта 2024

Рэпер из Екатеринбурга записал совместный трек с Эльдаром Джараховым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт рэпера FACE в Екатеринбурге, концерт, теле-клуб, дремин иван, face, фэйс
Трек вышел в полночь 29 марта (архивное фото) Фото:

Рэпер из Екатеринбурга Травма, прославившийся после кавера на хит группы «Винтаж» и возглавлявший рейтинги популярных музыкальных площадок, выпустил новую песню «Среди серых облаков». Ее он записал совместно с известным блогером Эльдаром Джараховым (3,94 млн подписчиков на YouTube).

«Премьера! ТРАВМА, Джарахов, retroyse — Среди серых облаков. Твоя любовь — дешевый дофамин», — сообщил уральский исполнитель в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Трек вышел в полночь 29 марта.

Травма стал известен после того, как выпустил песню с «Винтаж» в июле 2023 года. Солистка группы Анна Плетнева рассказала, что случайно услышала мэшап в самолете, а затем позвонила парням и предложила выпустить трек официально. «Плохая девочка» стала треком 2023 года на «Яндекс Музыке» и «Ремиксом года» на «VK Музыка».

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Рэпер из Екатеринбурга Травма, прославившийся после кавера на хит группы «Винтаж» и возглавлявший рейтинги популярных музыкальных площадок, выпустил новую песню «Среди серых облаков». Ее он записал совместно с известным блогером Эльдаром Джараховым (3,94 млн подписчиков на YouTube). «Премьера! ТРАВМА, Джарахов, retroyse — Среди серых облаков. Твоя любовь — дешевый дофамин», — сообщил уральский исполнитель в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Трек вышел в полночь 29 марта. Травма стал известен после того, как выпустил песню с «Винтаж» в июле 2023 года. Солистка группы Анна Плетнева рассказала, что случайно услышала мэшап в самолете, а затем позвонила парням и предложила выпустить трек официально. «Плохая девочка» стала треком 2023 года на «Яндекс Музыке» и «Ремиксом года» на «VK Музыка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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