Рэпер из Екатеринбурга Травма, прославившийся после кавера на хит группы «Винтаж» и возглавлявший рейтинги популярных музыкальных площадок, выпустил новую песню «Среди серых облаков». Ее он записал совместно с известным блогером Эльдаром Джараховым (3,94 млн подписчиков на YouTube).
«Премьера! ТРАВМА, Джарахов, retroyse — Среди серых облаков. Твоя любовь — дешевый дофамин», — сообщил уральский исполнитель в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Трек вышел в полночь 29 марта.
Травма стал известен после того, как выпустил песню с «Винтаж» в июле 2023 года. Солистка группы Анна Плетнева рассказала, что случайно услышала мэшап в самолете, а затем позвонила парням и предложила выпустить трек официально. «Плохая девочка» стала треком 2023 года на «Яндекс Музыке» и «Ремиксом года» на «VK Музыка».
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