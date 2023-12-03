Хит рэпера из Екатеринбурга признали лучшим ремиксом года

Песня рэпера из Екатеринбурга ТРАВМЫ стал «Ремиксом года» по версии «VK Музыка»

04 декабря 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

ТРАВМА представил трек 28 июля 2023 года Фото: личная страница ТРАВМЫ «ВКонтакте» Дуэт рэпера из Екатеринбурга ТРАВМЫ и группы «Винтаж» «Плохая девочка» признали «Ремиксом года». Такие данные опубликовали «VK Музыка». «„Ремиксом года“ стал трек „Плохая девочка“ от группы „Винтаж“ & ТРАВМЫ & SKIDRI & DVRKLXGHT. Ремейк культового хита группы „Винтаж“, вышедшего в 2008 году, стремительно покорил вершины чартов, набрав в „VK Музыке“ более 70 млн прослушиваний, и вернул внимание легендарной поп-группе», — рассказали в пресс-службе. Совместный трек вышел на музыкальных площадках 28 июля 2023 года. Как призналась солистка «Винтажа» Анна Плетнева, она услышала мэшап случайно в самолете, а затем позвонила авторам и предложила выпустить трек официально.

Дуэт рэпера из Екатеринбурга ТРАВМЫ и группы «Винтаж» «Плохая девочка» признали «Ремиксом года». Такие данные опубликовали «VK Музыка». «„Ремиксом года“ стал трек „Плохая девочка“ от группы „Винтаж“ & ТРАВМЫ & SKIDRI & DVRKLXGHT. Ремейк культового хита группы „Винтаж“, вышедшего в 2008 году, стремительно покорил вершины чартов, набрав в „VK Музыке“ более 70 млн прослушиваний, и вернул внимание легендарной поп-группе», — рассказали в пресс-службе. Совместный трек вышел на музыкальных площадках 28 июля 2023 года. Как призналась солистка «Винтажа» Анна Плетнева, она услышала мэшап случайно в самолете, а затем позвонила авторам и предложила выпустить трек официально.